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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.04.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Vatandaşlarımız kriz masasına başvurabilir

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Bakan Kurum: Vatandaşlarımız kriz masasına başvurabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binaya ilişkin, "Yahya Kemal Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız, kurulan Kriz Masasına başvurarak binalarının risk tespitini yaptırabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılmasının ardından bir süre önce boşaltılan binanın çökmesi üzerine, İstanbul Valiliğinin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları hemen başlattığını belirtti.

Kurum, "Öncelikle ön hasar tespit çalışmaları yapılmış olup tehlike arz eden yandaki binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirilmektedir. Yarın sabah itibarıyla de mahallemizde boşaltılan binalarda risk tespit çalışmaları yapılacak ve çıkacak raporlar doğrultusunda hareket edilecektir." bilgisini aktardı.

Daha önce Kartal Orhantepe Mahallesi'nde olduğu gibi Yahya Kemal Mahallesi'nde de vatandaşların mağduriyetlerini giderecek tedbirlerin süratle alınacağına değinen Kurum, TOKİ Başkanlığınca sağlıklı yapıların bir an önce inşasının sağlanacağına işaret etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız, kurulan Kriz Masasına başvurarak binalarının risk tespitini yaptırabileceklerdir. Bu elim olayda can kaybı olmaması tesellimizdir. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, böylesi elim olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum."

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