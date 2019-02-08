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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.02.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Bakan Koca son durumu açıkladı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada 15 kişinin hayatını yitirdiğini, 14 vatandaşın tedavilerinin de sürdüğünü bildirdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 15 olduğunu belirterek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir." dedi.

13 hastanın 7'sinin yoğun bakımda, 6'sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar'ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi.

Bakan Koca son durumu açıkladı Hayatını kaybedenlerin sayısı 15e çıktı

"3 DAKİKA SONRA AMBULANSLARIMIZ OLAY YERİNDE OLDU"

Koca, olayın iki gün önce 15.59'da yaşandığını, ambulansların ise 16.02'de olay yerinde olduğunu belirterek, sözlerini, "Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." diye tamamladı.

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