Bakan Kasapoğlu: Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yıldırım Bosna-Küçükköy amatör ligi maçı öncesi çıkan ve 17 yaşındaki Muhammet Yücel’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaylarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, ‘’Sporda şiddetle mücadele için elimizden geleni ardına koymayacağız” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yıldırım Bosna-Küçükköy amatör ligi maçı öncesi çıkan ve 17 yaşındaki Muhammet Yücel’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaylarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Sporda şiddetle mücadele için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz” dedi.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, amatör veya profesyonel, büyük ya da küçük, semt veya şehir takımlarının taraftarlığının bir gönül işi olduğunu belirterek, ‘’Bu gönüllük ve sevda üzerine tek taraflı ilişkinin yozlaştırılması, başka mecralara çekilmesine karşıyız’’ dedi.
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak, ‘’Gencecik bir can daha yitti ne uğruna?’’ diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:
‘’Bazı Kulüp yönetimleri, taraftar grupları kendi çıkarları uğruna tribünleri ateşe atıyorlar. Taraftar ‘ölmeye ölmeye geldik diye bağırıyor’ niye öleceksiniz! Keyif alınacak bir ortamı terörize etmenin tek sebebi bazılarının çıkarları uğruna tetikçilik yapmaktır, maşa olmaktır. Büyük küçük pek çok takımda maalesef bu tip şeyleri görüyoruz ve bunlarla mücadele için elimizden geleni ardına koymayacağız.”
Bakanımız Sn.@suleymansoylu ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sn.@kasapoglu İstanbul'da, Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in ailesine taziye ziyaretinin ardından her iki kulübü ziyaret ettiler pic.twitter.com/ncldy49DYF— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 1 Ocak 2019
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