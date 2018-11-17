Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesi Ilıcalar Köyü İlkokulu öğrencilerinin sinema hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınıf öğretmeni Oğuzcan Şimşekkaya'nın, hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen öğrencileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımı karşılıksız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı öğrencileri Ankara'da ağırladı.

Öğrencileri için sınıfta anlamlı bir etkinlik düzenleyen Şimşekkaya, film keyfi yaşayan çocukların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sınıftaki etkinliği "Bir sinema gününün daha sonuna geldik. Biz sinemaya gidemiyorsak, sinema bize gelir." şeklinde paylaşan Şimşekkaya ve çocukların hayali, Bakan Kasapoğlu'nu harekete geçirdi.

Şırnaklı öğrenciler, Kasapoğlu'nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Ver elini kardeşim" projesi kapsamında yaşamları boyunca unutamayacakları etkinliklere katıldı. İlk olarak Silopi Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler, gençlik merkezi üyeleriyle çeşitli etkinliklere katıldı ve şarkılar söyledi.



"BÜTÜN İNCELİKLERİ DÜŞÜNMEYE ÇALIŞTIM"

Sınıf öğretmeni Oğuzcan Şimşekkaya, öğrencilerini mutlu edebilmek için okulda sinema ortamı oluşturdu.

Şimşekkaya, çocukların sinema biletlerine kadar her şeyi hazırladığını belirterek, "Amacım onlara sinema salonundaki ortamı bir nebze de olsa hissettirebilmekti. Bir gece önceden mısır patlattım. Çocuklara getirdim. Evlerine gitmeden önce biletlerini verdim. Daha sonra sınıflarına geldiklerinde bilet kontrolü yaparak onları sınıfa aldım. Sonrasında da diz üstü bilgisayarda film seyrettiler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun kendilerini Ankara'ya davet etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşekkaya, "Bizim için müthiş bir iş oldu. Şu anda hala inanamıyorum, Ankara'da olacağız. Çocuklar da çok heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ben de en az çocuklar kadar şen ve mutluyum. Aileleri de bizleri uğurlayacak. Ülkemizde çok duyarlı insanlarımız var. Bu duyarlılıklarından dolayı da onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Bu tarz etkinlikleri görüyorlar. Belli bir amaç olmadan paylaşılan bu etkinlik, daha sonra çok büyük kitlelere ulaştı. Bu güzel organizasyonlarından dolayı Bakanlığımıza tekrar çok teşekkür ederim." şeklinde görüşlerini aktardı.



YAŞAMLARINDAKİ İLKLERİ ANKARA GEZİSİNDE YAŞADILAR

Silopi Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Ankara yolculuğu için Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'na gelen öğrenciler, ilk defa uçakla seyahat etmenin heyecanını yaşadı.

Uçakta da minik öğrencileri bir sürpriz bekliyordu. Uçağın kaptan pilotunun yaptığı, "Şırnak Ilıca Köyü öğrencilerinden bir grup ilk defa Ankara'ya gidiyor. Kendilerine öncelikle özel olarak 'Hoş geldiniz.' diyoruz. Ayrıca bu gezide sinemaya gideceklermiş. Orada da iyi eğlenceler diliyoruz." anonsu herkesi şaşırttı.

Uçak yolculuğunda heyecanlı anlar yaşayan öğrenciler, başkentteki gezi programları kapsamında Anıtkabir ve Birinci Meclis'i ziyaret etti. Öğrenciler, Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunda eğlenceli dakikalar geçirdi. Hayatlarında ilk defa sinemaya giderek unutamayacakları bir deneyim yaşayan öğrenciler, izledikleri animasyon filmini ilgiyle takip etti.

KASAPOĞLU, ÖĞRENCİLERLE KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki gezileri kapsamında hayatları boyunca unutamayacakları deneyimler yaşayan minik öğrencilerle bakanlık merkez binada bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Şırnaklı öğrenciler Bakan Kasapoğlu ile bol bol sohbet etti, gezi boyunca yaşadıkları anıları heyecanla paylaştı.

Çocuklarla keyifli dakikalar geçiren Bakan Kasapoğlu ise öğrencilerin Şırnak'taki günlük yaşamlarını ve okuldaki aktivitelerini içeren videoyu izledi. Kasapoğlu, duygusal anların yaşandığı video gösteriminin ardından öğrencilerden kendisine sık sık mektup yazmalarını istedi.

Şırnaklı öğrenciler ve öğretmen Oğuzcan Şimşekkaya da Ankara ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlayan Bakan Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.