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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: İHA
14.08.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi

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Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etti.

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  • Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi
  • Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi
  • Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi
  • Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi
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Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada köprüden geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile beraberindeki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, aracı durdurdu.

Kasapoğlu, intihar etmek isteyen kişiyi ikna ederek korkuluklardan indirdi.

Genci aracına alan Bakan Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

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