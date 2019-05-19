Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de
GeriGündem Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
19.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerle birlikte aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çıktı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Kasapoğlu, ardından Misak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

’VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ’

Bakan Kasapoğlu deftere şunları yazdı:

Büyük Atatürk; bugün, 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelemizin yüzüncü yılını idrak ediyoruz. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşüne ve bağımız devletimizin duruşuna ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimiz sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize ve vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz. 19 Mayıs 1919un yüzüncü yıl dönümünde sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

GENÇLER, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir Tören Meydanı’nda 81 ili temsilen 81 Türk Bayrağı ile hazır bulunan gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerle renkli görüntüler oluşturdu. Anıtkabir, törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir’de


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozulacak

Üniversiteyi basıp rektörün odasına girmişlerdi... Yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gören telefonuna sarıldı