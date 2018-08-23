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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
23.08.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Bakan 'izin vermeyeceğiz' dedi, turizmcilerden açıklama geldi

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Bakan 'izin vermeyeceğiz' dedi, turizmcilerden açıklama geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bodrum'daki bazı mekanlarda yüksek fiyat uygulanmasını eleştiren ve bunlara izin vermeyeceklerini söylediği açıklamasına, kentteki esnaf ve turizmciden yanıt geldi. Turistik tesislerin açıklanan fiyat listelerinin dışına çıkmaları halinde bunun, 'tatilciyi kazıklamak' anlamına geldiğini söyledi. Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, "Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil" dedi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. Bakanın açıklaması, Bodrum'daki esnaf ve turizmciler tarafından olumlu karşılandı.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAMASINI BİZ DE DUYUYORUZ"

DHA'ya açıklama yapan Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, "Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var. Geceliği 10 bin Euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Marka turistik tesislerimiz de mevcut. Göltürkbükü ve Yalıkavak gibi mahallelerde, koylardaki ecrimisil ve kiralama bedelleri çok yüksek. Ayrıca buraya milyonlarca dolar yatırım yaparak marka yaratan, dünyanın ünlü markalarının otel zincirlerini açan beach clup ve tesislerde fiyatlar elbette yüksek olabilir. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. 'Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz
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"FİYATLARA SINIRLAMA GETİRİLMELİ"

Bodrum'da 18 yıldır market ve beach clup işletmeciliği yapan Erdinç Yelekçi (36), "Sayın Bakanımızın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Ancak bu sözün devamını getirmeleri gerekir. Çünkü beach club'a gelen yerli turistler, bazen korkarak giriyorlar. Fiyatları çok yüksek diye düşünüyorlar. Kazıklanmamak için pazarlığa kapıda başlıyorlar. Çok da haklılar ancak menüyü gösteriyoruz. Karınlarını 20-30 TL'ye doyurabileceklerini ve fiyatların makul olduğunu görünce içeri giriyorlar. Ancak bazı yerlerde 70 liraya lahmacun, 50 TL'ye şezlong fiyatını duyanlar tedirginlik yaşıyor. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli" dedi.

"HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR" 

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.

Gümbet Mahallesi'nde sahile 500 metre mesafede hizmete giren bir lokantadaki yemek fiyatlarının ucuzluğu ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çorba ve sebze yemeklerinin 2 TL, kuru fasulye, nohut ve pilavın 1,75 TL, İzmir Köftenin 3,75 TL'ye satıldığı lokanta tatilcilerin akınına uğruyor.

Kültür ve Turizm Bakanı: Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı: Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz

 

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