Adalet BakanÄ± GÃ¼l, ziyaretlerde bulunmak ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lmak Ã¼zere Van'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°brahim Keskin ve ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan GÃ¼l, BaÅŸsavcÄ± Keskin'i makamÄ±nda ziyaret ettikten sonra basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Van Adliyesi'nde Ã¶nemli mesafeler katedildiÄŸini belirten GÃ¼l, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Lojmanla ilgili hususlarÄ± arkadaÅŸlarÄ±mla deÄŸerlendirdik. Bu konu ile ilgili en yakÄ±n zamanda gerekli neticeleri almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n 28 Åžubat. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de bir postmodern gÃ¼nÃ¼. TÃ¼rkiye demokrasiye ne zaman yaklaÅŸtÄ±ysa hep darbelerle hep muhtÄ±ralarla demokrasi kesintiye uÄŸratÄ±lmÄ±ÅŸ hatta ortadan kaldÄ±rma istendi. 27 MayÄ±s darbesi, 12 Mart muhtÄ±rasÄ±, 12 EylÃ¼l darbesi, 28 ÅŸubat darbesi ve 27 Nisan muhtÄ±rasÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸi milli iradeye karÅŸÄ± ve demokrasiyi ortadan kaldÄ±rmak giriÅŸimleri oldu. '1000 yÄ±l sÃ¼recek' denilen bu darbe sÃ¼reci aradan Ã§ok uzun bir zaman geÃ§meden CumhurbaÅŸkanÄ±m SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde, milletimizin desteÄŸiyle 28 Åžubat'Ä±n tÃ¼m uygulamalarÄ± sona erdirilmiÅŸ. Bu konuda Ã§ok Ã¶nemli mesafeler katedilerek TÃ¼rkiye'nin demokrasisi gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸtir. Elbette demokrasinin daha da gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in mÃ¼cadelemiz sÃ¼recektir. GeÃ§miÅŸte 28 Åžubat brifinglerine selam duran darbecileri, vesayetÃ§ileri ayakta alkÄ±ÅŸlayan 27 MayÄ±s'Ä±n darbe hukukunu meÅŸrulaÅŸtÄ±ran, Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ baÅŸbakanÄ±nÄ± idam sehpasÄ±na gÃ¶tÃ¼ren, bir saÄŸdan, bir soldan genÃ§lerimizi idama gÃ¶tÃ¼ren, hapse attÄ±ran bir zihniyet ve darbecinin yanÄ±nda duran bir yargÄ± vardÄ±. BugÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi, 28 Åžubat darbecilerini yargÄ±layan bir yargÄ± var."

'HAKKANÄ°YETTEN ÅžAÅžMADAN HUKUK MÃœCADELESÄ° VERÄ°LÄ°YOR'

YargÄ±nÄ±n temel Ã§izgisinin, adalet ve hakkaniyet olduÄŸunu vurgulayan Bakan GÃ¼l, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Adliye personelinden yargÄ± mensuplarÄ±na kadar 15 Temmuz'da baÅŸlayan demokrasi nÃ¶betini hala sÃ¼rdÃ¼rmeye devam etmektedirler. TÃ¼m mÃ¼cadele yapÄ±lÄ±rken, terÃ¶rle mÃ¼cadele edilirken, demokrasiyi tahkim ederken, temel Ã§izgimiz; kararlÄ±lÄ±k vurgusudur. Temel Ã§izgimiz, adalet ve hakkaniyetten ayrÄ±lmamaktÄ±r. Bu Ã¼lkede yargÄ±yÄ± bir gÃ¼Ã§ manivelasÄ± olarak gÃ¶ren zihniyetler hep boÄŸuldu. En yakÄ±n zamanda FETÃ–, bunun temel gÃ¶stergesidir. FETÃ–'cÃ¼ler kendisinden olmayanlarÄ± fiÅŸleyerek, dinleyerek, usulsÃ¼z birtakÄ±m deliller oluÅŸturarak, kumpaslar kurarak, TÃ¼rkiye'de sandÄ±kta Ã§Ä±kmayan bu anlayÄ±ÅŸÄ± iktidara getirmek iÃ§in 17- 25 AralÄ±k darbe giriÅŸimi yaptÄ±lar. TÃ¼rkiye'de bir 'korku imparatorluÄŸu' oluÅŸturarak, bunu kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Bizim yargÄ±mÄ±z, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±; adaletten ÅŸaÅŸmadan, hakkaniyetten ÅŸaÅŸmadan hukuk mÃ¼cadelesi vermektedir. HiÃ§bir ÅŸekilde zerre kadar taviz vermeden, hukuktan taviz vermeden, hukuki gÃ¼venceyi koruyarak, bu mÃ¼cadele verilecektir ve bu mÃ¼cadeleyi verirken de masum ile suÃ§luyu ayÄ±rt ederek, mÃ¼cadeleyi yapmak en Ã¶nemli kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir. Milletimizin beklentisi ve bizim de takip edeceÄŸimiz konu budur. DiÄŸeri de kararlÄ±lÄ±ktÄ±r. KararlÄ±lÄ±kla TÃ¼rkiye'nin anayasasÄ±nÄ±, hukukunu geriletmek isteyenlerle mÃ¼cadelemiz devam edecek. BugÃ¼n adliyelerde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶nemli reformlar var. Elbette tÃ¼m sorunlarÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼k, diyemeyiz. YargÄ± mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n bu konuda hem nitelik itibarÄ±yla Ã¶zellikle FETÃ–'cÃ¼lerin tavsiyesi, ihraÃ§larÄ±yla birlikte yeni alÄ±nan hakim savcÄ±lar var."

'YARGIYA GÃœVENÄ° ARTIRMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Hakim ve savcÄ± olunabilmesi iÃ§in 70 puanlÄ±k baraj getirildiÄŸini kaydeden Bakan GÃ¼l, "OnlarÄ±n tecrÃ¼belerini artÄ±rmak, bizim temel yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu hususlarla ilgili Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar var. Ä°ÅŸte 1 Ocak itibarÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uygulama, bunlardan biri. YargÄ±da hedef uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. BugÃ¼n Van Adliyesi'nden Ã§Ä±kan Ahmet amca, AyÅŸe teyze, davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± zaman mahkemede bir belge veriliyor. Bu, gÃ¼ven veren adalet anlamÄ±nda Ã¶nemli bir geliÅŸme. VatandaÅŸÄ±n davasÄ±nÄ±n ne kadar sÃ¼receÄŸini ve ne zaman biteceÄŸini Ã¶nceden Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilmektedir. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir reform. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adliyeden huzur ve gÃ¼ven iÃ§erisinde elbette girip Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bunu da hep beraber saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Eksikliklerimizi gidereceÄŸiz. YargÄ± mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n niteliÄŸini artÄ±rmada, avukatÄ±yla hakim, savcÄ±sÄ±yla bu konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Hakim ve savcÄ±lar iÃ§in 70 puan barajÄ±nÄ± getirdik. Bu da CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n onaylamasÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. YargÄ±ya gÃ¼veni her geÃ§en gÃ¼n artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

'GÃ–ZALTI OLMADI'

Adalet BakanÄ± GÃ¼l, DiyarbakÄ±r'da 'halÄ± saha' tartÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± savcÄ±nÄ±n, 14 Ã¶ÄŸretmeni gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"DÃ¼n akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡ermik ilÃ§esinde talihsiz bir olay yaÅŸandÄ±. Bunun bilgisini alÄ±r almaz, gerekli incelemeler yapÄ±ldÄ±. Elde ettiÄŸimiz bilgiye gÃ¶re, halÄ± saha maÃ§Ä± saatinin Ã§akÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Bir gÃ¶zaltÄ± olmadÄ±; ama karakolda tutulduÄŸuna iliÅŸkin bilgiler geldi. Konu ile ilgili benim imzamla inceleme baÅŸlatmÄ±ÅŸ durumda. Hukukun cumhuriyet savcÄ±sÄ±na tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± yetki sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸÄ±ldÄ± mÄ±? OlayÄ±n gerÃ§ek mahiyeti tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Elbette bunun neticesinde de tÃ¼m sÃ¼reÃ§ takip edilecektir. YargÄ± mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n da hiÃ§ kimsenin de hukukun Ã¼zerinde olmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmek isterim. Esasen yargÄ± mensuplarÄ± hukuku uygulamak ve daÄŸÄ±tmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r ve en fazla Ã¶zeni gÃ¶stermesi gerekenler de yargÄ± mensuplarÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu tÃ¼r hadiselerle esasen yargÄ± tÃ¶hmet altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. Bu konuda en Ã¶zenli davranmasÄ± gereken yine meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. Mesleki etik kurallar, hakim ve savcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n onuru, itibarÄ± iÃ§in getirilen prensiplerdir. BaÅŸta tÃ¼m yargÄ± mensuplarÄ±mÄ±z, bu meslek ilkelerine elbette uymalÄ±dÄ±r. Hakimler SavcÄ±lar Kurulu'muz bununla ilgili gerekli soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan bir sonuca varacaktÄ±r. Mesleki statÃ¼ ne olursa olsun, herkes kanun Ã¶nÃ¼nde eÅŸittir. Esasen haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gidilecek kapÄ± adalet ve yargÄ±. YargÄ± mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±nÄ±za ne olursa olsun daha Ã¶zenli davranmasÄ± gerekir. Elbette bu konuyu hep birlikte takip edeceÄŸiz. Adalet BakanÄ± ve HSK BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla da bu konunun yakinen takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Asla gÃ¶rmek istemediÄŸimiz, duymak istemediÄŸimiz hususlardÄ±r. UmarÄ±m her geÃ§en gÃ¼n Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kselterek, benzer hadiselerin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z."

Adliye BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi'ni ziyaretinin ardÄ±ndan Bakan GÃ¼l, Van ValiliÄŸi'ni ziyaret etti.

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