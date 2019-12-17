Bakan Gül: Yargıya sızmalarına müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetinde olduğunu belirterek, "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 17-25 Aralık sürecinin altıncı yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Seçilmiş hükümete karşı 17 Aralık 2013'te operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristlerin, milletin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamadıklarına değinen Bakan Gül, yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah'ın bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermediğini, bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabının tek tek sorulduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, "Türk Yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.