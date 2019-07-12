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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Bakan Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

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Bakan Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Bakan Gül, Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua okudu ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milletin dirliği, birliği için canını veren tüm şehitlere ne yapılsa az olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman şehitlerini minnetle andığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:
"Bizler onlara çok şey borçluyuz. Bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa onların sayesindedir. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembol kahraman isimlerinden. Nitekim onun adı hep güzelliklerle anılacak, hep iyiliklerle anılacak. Doğan çocuklar onun ismiyle doğuyor. Darbeciler ihanetle anılıyor ve hep öyle anılacak ama şehitlerimiz hep iyilikle anılacak, güzellikle, hayırla anılacak. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllar da geçse kıyamete kadar şehitlerini gıpta ile hasretle minnetle yad edecektir. Bizler de bu vefayı göstermek için ziyaret edip Ömer Halisdemir şehidimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi seneyi devriyesinde ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi Kurtuluş Savaşı'nda, doğu-güneydoğudaki terör operasyonlarında şehit olan tüm askerimizi, polislerimizi, 15 Temmuz'un tüm kahraman şehitlerini rahmetle minnetle yad ediyoruz."

Bakan Gül'e ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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