KahramanmaraÅŸ'ta 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Mehmet Akif Ersoy KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde program dÃ¼zenlendi. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan programda konuÅŸan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, 10 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–ÄŸretmenliÄŸin kendisinde ayrÄ± bir yere sahip olduÄŸunu ifade eden Mahir Ãœnal ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–ÄŸretmenlik insan olmayÄ±, insaniyeti Ã¶ÄŸreten meslek olduÄŸu iÃ§in kutsaldÄ±r. Yoksa bilgiyi Ã¶ÄŸretirsiniz. Bilgiyi bugÃ¼n bize Google da veriyor. BugÃ¼n dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n bir sonucu olarak bizim eriÅŸemeyeceÄŸimiz bir bilgi var mÄ±? Yok. Giriyorsunuz, Google amcaya istediÄŸiniz soruyu soruyorsunuz ve size bir tane de cevap vermiyor. Bir bakÄ±yorsunuz 'Bu konuda 3 milyon 861 bin 260 adet cevap bulunmuÅŸtur' diyor. Demek ki konu bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± deÄŸil, konu insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmak. Tabi Ã¶ÄŸretmenliÄŸimde 10 yÄ±l boyunca yine bugÃ¼n hayatÄ±mda olan ve hayatÄ±na dokunduÄŸum Ã¶ÄŸrencilerim. Ä°lk Ã¶ÄŸretmenliÄŸime 1992'de Sivas Lisesi'nde baÅŸladÄ±m. Hala oradan gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerim var. Gaziantep'te Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±m. Mesela Gaziantep'te en parlak Ã¶ÄŸrencilerimden bir tanesi duruÅŸuyla, oturuÅŸuyla. Zaten Ã¶ÄŸrenciye kalbinizle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z yetenek testlerine falan ihtiyaÃ§ yok. O zeka testlerini, yetenek testlerini yapalÄ±m ama kalbiyle bakan Ã¶ÄŸretmen, sÄ±nÄ±ftaki Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶rÃ¼r. Benim Nizip Ä°mam Hatip Lisesi'ndeki Ã¶ÄŸrencim bugÃ¼n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor."

'Ä°NSANIN EN GÃœZEL BÄ°RÄ°KTÄ°RDÄ°ÄžÄ° ÅžEY, Ä°NSAN BÄ°RÄ°KTÄ°RMEKTÄ°R, DOST BÄ°RÄ°KTÄ°RMEKTÄ°R'

Ã–ÄŸretmenlerin 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ de kutlayan Mahir Ãœnal, "KÄ±saca biz, birÃ§ok ÅŸey biriktirebiliriz. Ä°nsan para biriktirebilir, servet biriktirebilir ama insanÄ±n en gÃ¼zel biriktirdiÄŸi ÅŸey, insan biriktirmektir, dost biriktirmektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o parayÄ±, o serveti, ÅŸanÄ±, ÅŸÃ¶hreti kaybedebilirsiniz ama biriktirdiÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±zÄ± kaybetmezsiniz, onlar her zaman sizin yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. Hele hele Ã¶ÄŸretmenseniz, hele hele o Ã¶ÄŸrencilerin hayatlarÄ±na dokunmuÅŸ, onlarÄ±n hikayesinde yer almÄ±ÅŸsanÄ±z siz Ã¶mÃ¼r boyu unutulmazsÄ±nÄ±z. O yÃ¼zden Ã¶ÄŸretmenlik kutsal bir meslektir" diye konuÅŸtu.

Programda mesleÄŸe yeni baÅŸlayan Ã¶ÄŸretmenler TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na el basarak yemin ettikten sonra emekliye olan Ã¶ÄŸretmenlere Mahir Ãœnal, KahramanmaraÅŸ Valisi Vahdettin Ã–zkan, KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± hayrettin GÃ¼ngÃ¶r tarafÄ±ndan takdir belgeleriyle Ã§iÃ§ek verildi.

ÃœNAL'IN BAKAN Ã–ÄžRENCÄ°SÄ° ABDULHAMÄ°T GÃœL

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal'Ä±n bakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrencisinin ise Adalet BakanÄ± ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÃ¼l olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Gaziantep'in Nizip ilÃ§esi doÄŸumlu olan Bakan GÃ¼l, Nizip Ä°mam Hatip Lisesi mezunu.

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