MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriBakan Gül, Mahir Ünal'Ä±n öÄŸrencisiymiÅŸ
GeriGÃ¼ndem Bakan Gül, Mahir Ünal'Ä±n öÄŸrencisiymiÅŸ
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAÅž (DHA)
24.11.2019 - 14:52, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Gül, Mahir Ünal'Ä±n öÄŸrencisiymiÅŸ

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AK Partiâ€™li KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ãœnal'Ä±n Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ programÄ±nda konuÅŸan Ãœnal, "Gaziantep'te en parlak Ã¶ÄŸrencilerimden bir tanesi duruÅŸuyla, oturuÅŸuyla. Zaten Ã¶ÄŸrenciye kalbinizle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z yetenek testlerine falan ihtiyaÃ§ yok. Benim Nizip Ä°mam Hatip Lisesi'ndeki Ã¶ÄŸrencim bugÃ¼n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor" dedi.

KahramanmaraÅŸ'ta 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Mehmet Akif Ersoy KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde program dÃ¼zenlendi. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan programda konuÅŸan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, 10 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–ÄŸretmenliÄŸin kendisinde ayrÄ± bir yere sahip olduÄŸunu ifade eden Mahir Ãœnal ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã–ÄŸretmenlik insan olmayÄ±, insaniyeti Ã¶ÄŸreten meslek olduÄŸu iÃ§in kutsaldÄ±r. Yoksa bilgiyi Ã¶ÄŸretirsiniz. Bilgiyi bugÃ¼n bize Google da veriyor. BugÃ¼n dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n bir sonucu olarak bizim eriÅŸemeyeceÄŸimiz bir bilgi var mÄ±? Yok. Giriyorsunuz, Google amcaya istediÄŸiniz soruyu soruyorsunuz ve size bir tane de cevap vermiyor. Bir bakÄ±yorsunuz 'Bu konuda 3 milyon 861 bin 260 adet cevap bulunmuÅŸtur' diyor. Demek ki konu bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± deÄŸil, konu insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmak. Tabi Ã¶ÄŸretmenliÄŸimde 10 yÄ±l boyunca yine bugÃ¼n hayatÄ±mda olan ve hayatÄ±na dokunduÄŸum Ã¶ÄŸrencilerim. Ä°lk Ã¶ÄŸretmenliÄŸime 1992'de Sivas Lisesi'nde baÅŸladÄ±m. Hala oradan gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerim var. Gaziantep'te Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±m. Mesela Gaziantep'te en parlak Ã¶ÄŸrencilerimden bir tanesi duruÅŸuyla, oturuÅŸuyla. Zaten Ã¶ÄŸrenciye kalbinizle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z yetenek testlerine falan ihtiyaÃ§ yok. O zeka testlerini, yetenek testlerini yapalÄ±m ama kalbiyle bakan Ã¶ÄŸretmen, sÄ±nÄ±ftaki Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶rÃ¼r. Benim Nizip Ä°mam Hatip Lisesi'ndeki Ã¶ÄŸrencim bugÃ¼n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor."

Bakan GÃ¼l, Mahir ÃœnalÄ±n Ã¶ÄŸrencisiymiÅŸ
'Ä°NSANIN EN GÃœZEL BÄ°RÄ°KTÄ°RDÄ°ÄžÄ° ÅžEY, Ä°NSAN BÄ°RÄ°KTÄ°RMEKTÄ°R, DOST BÄ°RÄ°KTÄ°RMEKTÄ°R'

Ã–ÄŸretmenlerin 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ de kutlayan Mahir Ãœnal, "KÄ±saca biz, birÃ§ok ÅŸey biriktirebiliriz. Ä°nsan para biriktirebilir, servet biriktirebilir ama insanÄ±n en gÃ¼zel biriktirdiÄŸi ÅŸey, insan biriktirmektir, dost biriktirmektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o parayÄ±, o serveti, ÅŸanÄ±, ÅŸÃ¶hreti kaybedebilirsiniz ama biriktirdiÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±zÄ± kaybetmezsiniz, onlar her zaman sizin yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. Hele hele Ã¶ÄŸretmenseniz, hele hele o Ã¶ÄŸrencilerin hayatlarÄ±na dokunmuÅŸ, onlarÄ±n hikayesinde yer almÄ±ÅŸsanÄ±z siz Ã¶mÃ¼r boyu unutulmazsÄ±nÄ±z. O yÃ¼zden Ã¶ÄŸretmenlik kutsal bir meslektir" diye konuÅŸtu.

Programda mesleÄŸe yeni baÅŸlayan Ã¶ÄŸretmenler TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na el basarak yemin ettikten sonra emekliye olan Ã¶ÄŸretmenlere Mahir Ãœnal, KahramanmaraÅŸ Valisi Vahdettin Ã–zkan, KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± hayrettin GÃ¼ngÃ¶r tarafÄ±ndan takdir belgeleriyle Ã§iÃ§ek verildi.

ÃœNAL'IN BAKAN Ã–ÄžRENCÄ°SÄ° ABDULHAMÄ°T GÃœL

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal'Ä±n bakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrencisinin ise Adalet BakanÄ± ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÃ¼l olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Gaziantep'in Nizip ilÃ§esi doÄŸumlu olan Bakan GÃ¼l, Nizip Ä°mam Hatip Lisesi mezunu.

Â

Bakan GÃ¼l, Mahir ÃœnalÄ±n Ã¶ÄŸrencisiymiÅŸ

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle