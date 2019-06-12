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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.06.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

Bakan Gül: FETÖ elebaşıyla ilgili yeni belgeler ABD'ye verildi

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Bakan Gül: FETÖ elebaşıyla ilgili yeni belgeler ABD'ye verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi. Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik." ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretine devam eden Adalet Bakanı Gül, AA ve TRT muhabirine Washington'daki temaslarını değerlendirdi.

Başta ABD'li mevkidaşı Barr ile dün yaptığı görüşme olmak üzere Kongredeki temasları ve diğer görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Gül, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden muhataplarına aktardığını vurguladı.

Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen gelişmeler olur."

Gül, Barr'a sundukları yeni delillerin de önemli olduğunu ve bunların değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Gül, Barr'ın tecrübeli bir hukuk adamı olduğunu, FETÖ ile ilgili söz konusu delilleri kendisine bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın da sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Gül: FETÖ elebaşıyla ilgili yeni belgeler ABDye verildi

"TÜRKİYE'NİN KARALANMASINA YÖNELİK KAMPANYA DOĞRU DEĞİL"

ABD Kongresindeki temaslarını da değerlendiren Gül, "Bu görüşmelerde yapıcı ve faydalı temaslarımız oldu. Bu görüşmelerimizde Türkiye'nin karalanmasına yönelik bir kampanyanın doğru olmadığını anlattık. Bu bakımdan ikili ilişkiler açısından bu tür doğrudan temaslar önem arz ediyor. Türk-Amerikan ilişkileri Kongredeki tasarılarla, tekliflerle düzelmez. Onun ötesinde bu tür diyaloglarla ve empatiyle Türk-Amerikan ilişkileri daha iyi bir noktaya ulaşır. Bunu muhataplarımıza ifade ettik." değerlendirmelerini yaptı.

Bakan Gül ayrıca Washington temasları kapsamında bazı düşünce kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptığını, burada Türkiye'nin tezlerini dile getirdiğini ve yapıcı tartışmalarla Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını dile getirdi.

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