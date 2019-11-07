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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.11.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

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Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, iş ve ticaret hukuku alanında yaşanan ihtilafların çözümü için başlatılan ’arabuluculuk’ uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı ve karara bağlanan dosyaların yüzde 71’inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor" dedi.

ARABULUCULUK UYGULAMASI

Adalet Bakanlığı’nca, yargının iş yükünün azaltılması ve adalet hizmetlerinin hızlandırılması için hayata geçirilen uygulama kapsamında, Kasım 2013’ten 31 Ekim 2019’a kadar toplam 1 milyon 5 bin 838 dosyaya arabulucu görevlendirildi. Karara bağlanan 940 bin 211 dosyanın 667 bin 323’ü anlaşma ile sonuçlanırken, anlaşma oranı ise yüzde 71 oldu. Bunlardan, ihtiyari arabuluculuk kapsamında 2013 yılından 31 Ekim 2019’a kadar yapılan 212 bin 38 başvurunun 193 bin 19’unda anlaşma sağlandı. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 96 olarak belirlendi. Dava şartı arabuluculuk kapsamında 1 Ocak 2018 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 810 bin 421 başvurunun 487 bin 801’i anlaşma ile sonuçlandı. Dava şartı arabuluculukta anlaşma oranı ise yüzde 64 oldu. 1 Ocak 2018’den itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2019’dan da ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar Adalet Bakanlığı bünyesinde 10 bin 427 arabulucu görev yapıyor.

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