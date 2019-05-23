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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
23.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy'un eşinden 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ne ziyaret

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Bakan Ersoy'un eşinden 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ne ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni ziyaret etti.

Turizmi canlandırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, aralarında Ezgi Mola, Latif Doğan, Ferman Toprak gibi Adıyamanlı sanatçıların da bulunduğu 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni dolaştı, sergilenen eserleri inceledi.

Pervin Ersoy, müzedeki eserlerin çok etkileyici olduğunu belirterek, herkesi ziyarete davet etti. Ersoy, ziyaret sırasında ünlü isimlerin sosyal medya kanallarından yaptıkları yayın ve tanıtımların da kent turizmine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ziyarete katılan Adıyamanlı sanatçılar da kendi şehirlerinin tanıtımı için yapılan projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

 

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