Bakan Ersoy'dan net mesaj: Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Ersoy'dan net mesaj: Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz
GeriGündem Bakan Ersoy'dan net mesaj: Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)
03.11.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy'dan net mesaj: Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları arasında kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirterek, ''Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten. Artık konuşma değil, eylem vakti'' dedi.

Nevşehir'e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamlarında ziyaret etti. Bakan Ersoy, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peribacaları arasında kaçak yapılaşmaya yönelik soru üzerine Bakan Ersoy, şunları söyledi:

''Bunları yerinde görmek için buradayız. Kapadokya, birçok ilgili bakanlığın ortak çalışma yapması gereken bir bölge. Özellikle Çanakkale’de olduğu gibi burada da bir Alan Başkanlığı kurmak istiyoruz. İlgili bakan arkadaşlarımızın hepsiyle konuştuk ve mutabık kaldık. Kapadokya, yetki anlamında birçok bakanlığın çakıştığı bir nokta. Alan Başkanlığı Sistemi, bunları hep birlikte ele alan bir sistem. Burada yapacağımız çalışmalarda daha hızlı ilerleyeceğimiz bir sistem. Bölgeyi son bir kez daha gezip, STK'larla görüşüp, bu Alan Başkanlığı sistemini gerçekleştireceğiz. İmar barışı iyi niyetli bir uygulama. Belli bir süreyi kapsıyor. Bu süreyi aşanları kapsamıyor. O parayı yatırıp belgeyi alınca imar barışından yararlanıyor olmuyor arkadaşlar. Devletten önce, bölge halkının sahip çıkması gerekiyor. Kurallara uymayan arkadaşlar, sonrasında neyle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş. Kapadokya, turizm açısından bizim göz bebeğimiz. Türkiye’yi tanıtan birkaç yüzden biri. Turizmde Türkiye’nin birkaç yüzü var, Kapadokya da onlardan biri. Biz değerini de kıymetini de biliyoruz. Yöre halkıyla birlikte daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz, ona kafa yoruyoruz. Arada tabi çürük yumurtalar olacak. El birliğiyle o çürük yumurtaları eleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten.  Artık konuşma değil, eylem vakti.''

Peribacasının çığlıkları
Peribacasının çığlıkları
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Peribacasının çığlıkları

Çocuğunu paylaşma

Yeni sistemde kalıcı bedelli

Ankara-Mersin işbirliği