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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Enver ALAS - Anıl UÇAN / DHA
04.08.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy'dan flaş AKM açıklaması

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Bakan Ersoy'dan flaş AKM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ’100 günlük eylem planı’ arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim’de yıkılan AKM alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy’a, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Bakan Ersoy, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgili aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu. 

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLİ KONULARINDAN BİRİSİ"

Bakan Ersoy, "Dün, yeni yönetim sisteminin 100 günlük eylem planı açıklandı. Bu eylem planının içinde bizim bakanlığımızın öncelikli konularından birisi de Atatürk Kültür Merkezi... En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu. 

"EN GEÇ EKİM AYI İÇİNDE İHALE SÜRECİNİ TAMAMLIYORUZ"

Bakan Ersoy, projeye çok hızlı bir şekilde girildiğini aktararak, projenin çok kısa bir sürede tamamlanıp hizmete gireceğini bildirdi. Ersoy, "İlk aşamada ilk 100 günlük programda bütçelendirilmesi ve ihalesinin yapılması var. En geç Ekim ayı içinde ihale sürecini tamamlıyoruz. Zaten proje bitti. İhale sürecini tamamlayacağız. O tarihten sonra ikinci 100 günlük eylem planında zaten inşaat süreciyle ilgili bilgilendirme yaparız" dedi.

 

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