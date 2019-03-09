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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/MAÇKA (Trabzon) (DHA)
09.03.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy, restorasyondaki Sümela Manastırı'nın ikinci etabı için tarih verdi

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Bakan Ersoy, restorasyondaki Sümela Manastırı'nın ikinci etabı için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, manastırın ilk etabının 18 Mayıs'ta ziyarete açılacağını hatırlatıp ikinci etabın ise 2020'ye yetiştirme kararı alındığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan karşılama sonrası Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ile görüşen Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, toplantının ardında, 4 yıldır restorasyon çalışmaları süren ve mayıs ayında birinci kısmının ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'nda giderek, incelemelerde bulundu.

İKİNCİ ETAP İÇİN TARİH VERDİ

Ziyaret ve incelemelerle ilgili konuşan Bakan Ersoy, manastırın ilk etabının 18 Mayıs'ta açılacağını hatırlattı. Ersoy, "Eylül ayındaki ziyaretimizde Sümela Manastırı'nı açmak için yeni bir programa geçme kararı aldık, daha erken açabilmek için. Birinci etabı tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019 Müzeler Günü'nde birinci etabı ziyaretçiye açıyoruz. Bugün çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda ikinci etabın da hızlanması için yapılması gerekenler konusunda mutabakata vardık. İkinci etabın açılışı 2020'nin sezon sonunu bulacaktır. Onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020'ye ikinci etabı yetiştirme kararı aldık. Taşeronlarımızla gerekli düzenlemeleri, finansal desteği vererek Sümela Manastırı'nın kalan kısmını da yetiştireceğiz" dedi.

'AYASOFYA İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR'

Müzeyken camiye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, "Ayasofya ile ilgili bir çalışmamız var. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz orada bir restorasyon çalışması yapıyor. O da 2020'nin sonunu bulacak bir restorasyon çalışmasıydı. Orada da 2020 sezonunu kaçırmamak için hızlandırma programına bugün aldık. Vakıflar Genel Müdürümüzle de konuştuk. Taşeron firmayla da konuşulup ek finansman sağlanarak hızlandırılacak. İnşallah bunu da 18 Mayıs 2020'de yani sezon başında Ayasofya'nın restorasyonu tamamlanıp hizmete alınmış olacak" diye konuştu.

Bakan Ersoy, manastır ziyaretinin ardından Maçka ilçesinden ayrıldı.

Restorasyondaki Sümela Manastırının içi görüntülendi
Restorasyondaki Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi
Bakan Ersoy: Sümela Manastırı 18 Mayıs'ta açılıyor
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