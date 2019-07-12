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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA)
12.07.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy, 15 Temmuz temalı Müzekart'ın tanıtımını yaptı

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Bakan Ersoy, 15 Temmuz temalı Müzekart'ın tanıtımını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz temalı 'Müzekart' tanıtım töreninde yaptığı konuşmada "Bakanlığımıza üç yüze aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu açıkçası bir rekor. Geçen seneki aynı dönem karşılaştırıldığında yüzde 28'lik bir artış oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından 15 Temmuz temasıyla hazırlanan 'Müzekart'ın tanıtımını yaptı.

Topkapı Sarayı'nda yapılan tanıtımda konuşan Bakan Ersoy, "15 Temmuz 2016'da devletimizin varlığına ve milletimizin bağımsızlığına karşı, üstelik bu milletin kendi silah ve mühimmatı gasp edilerek alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerle milli irade yok sayılmış, terör örgütleri kullanılarak devlet düzeni, birlik ve beraberliğimiz ortadan kaldırılmak istenmiştir. Aynı amaçla, açıktan yahut üstü örtülü bir şekilde, bu kadar uzun süre ve bu kadar yoğun saldırıya uğrayan ikinci bir ülke ve millet yoktur. Gururla ifade ediyorum ki, hepsini sinesindeki iman ve milli faziletleriyle püskürtüp, bu girişimlerin arkasındakileri tarihe gömen, ikinci bir ülke ve millet de yoktur. İster tarihe ister yakın dönem dünyadaki siyasi ve politik gelişmelere, değişimlere bakın. Aziz milletimizin farkı çok açıktır.15 Temmuz bu farkı unutanlara, kibrinden göremeyenlere milletimizin ödettiği bedeldir" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:
"1 yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor. Geçen seneden itibaren yeni bir uygulamaya geçtik. Müzekart ücretlerini sabitledik. Bundan sonrada Müzekart fiyatlarını arttırmayı düşünmüyoruz. Müzekart hem fiyat artışlarından etkilenmiyor, hem de alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor. Baştan çok büyük bir ayrışma yaratıyoruz. Yaptığımız ayrıştırma, elde ettiğimiz istatistiklerde müze gelirlerimizin yüzde 85'ini yabancı, yüzde 15'ini yerli ziyaretçilerden elde ettiğimizi gördük. Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında. Müze gelirlerimizi, giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu yaparken de yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da Müzekart ile uygulamaya başladık. Son bir yıl ve devam eden sonraki yıllarda da müze fiyatlarını sabitleyerek hem yerli ziyaretçileri fiyat artışlarından korumuş olduk, hem de onların bir yıl boyunca sınırsız şekilde müzeleri ziyaret etmesini sağlayan bu kart ile müze kültürünün de artmasını sağlayacağız. Müzekartı şuanda Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde geçerli. Büyükşehir Belediyeleri ile Müzekartın işlettiğimiz müzelerde de geçerli olması için görüşüyoruz. Daha sonra da milli saraylarda da geçerli olacak şekilde yavaş yavaş tüm müzelerde geçerli olmasını sağlayacağız. Bu bağlamda da Türk ziyaretçiyi yabancı ziyaretçiden ayırmış olacağız" sözleriyle devam etti.

''DÜZELTİLMESİ İSTENEN UYARILARI DİKKATE ALIP ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ''

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sizin müze yapmanız yeterli olmuyor, yapılan müzenin bakım ve onarımının da düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bu sene bu açıdan ciddi bir şekilde çalışma yaptık. 2-3 ay önce başlattığımız bir çalışma ile 1 Haziran'a kadar en çok ziyaretçi alan müzelerimizi çok ciddi bir bakım onarımdan geçirdik. Hijyen, temizlik veya yıllar sebebiyle oluşan eskimelerin temizlik, bakım ve onarımını yaptık. Bunun da kalıcı olabilmesi ve takip edilebilmesi için de yeni bir sistem geliştirdik. Girişlerde gördüğünüz QR kod sistemi. Bu sistem ile ziyaretçiler telefonlarına QR kodlarını okutup anket sistemine dahil olup ziyaret ettikleri müze ile ilgili kısa bir anket yapabiliyor, görüşlerini belirtebiliyorlar. Biz de bu görüşmeleri hem Ankara merkezden hem de ilgili müze müdürlüklerinden takip edebiliyoruz. Düzeltilmesi istenen uyarıları dikkate alıp anında müdahale ediyoruz" dedi.

''31 MİLYON ZİYARETÇİ İLE BU BİR REKOR''

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımıza üç yüze aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu açıkçası bir rekor. Geçen seneki aynı dönem karşılaştırıldığında yüzde 28'lik bir artış oldu. En çok ziyaretçi alan 10 müzemizde ise bu artış oranı çok daha yüksek olup yüzde 34 oldu. İlk 6 aylık veriler geçen sene ile kıyaslandığında, yüzde 38'lik bir artış var. Biz müzelere ilgi gösterdikçe, onların bakımlı olmalarını sağladıkça ziyaretçi sayılarında da ciddi artışlar devam ediyor. Gelirde ise geçen seneki dönemle kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 89'luk bir gelir artışı sağlandı. 6 Haziran Perşembe günü 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile Türkiye'deki müze ve ören yerleri en çok ziyaretçi alımına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 15 Temmuz temalı Müzekartın tanıtımını yaptı

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