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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM / ANKARA
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den İnceburun savunması: Kesilen ağaçlar endüstriyel

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Bakan Dönmez'den İnceburun savunması: Kesilen ağaçlar endüstriyel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop İnceburun Yarımadası’na yapılacak nükleer güç santralı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin Sinop’ta yapılacak nükleer güç santralıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

Bakan Dönmezden İnceburun savunması: Kesilen ağaçlar endüstriyel

‘HER YERDE KESİLİYOR’

“Proje sahası, endüstriyel orman niteliğinde olup, ilgili idare tarafından, süresi dolan alanlar boşaltılarak ülkemizin hammadde ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu çerçevede ağaç kesimleri, ülkemizin her yerinde yapıldığı gibi endüstriyel amaçlı kesimler olup bu ağaç kesim faaliyetlerinin proje ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılması planlanan projenin ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ (Bern Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar üzerine olası etkileri ve alınacak önlemlere dair hususlar, halen hazırlanmakta olan ÇED raporunda yer alacaktır.

‘TÜM DÜNYADA AYNI’

Tüm dünyada doğa koruma alanlarına yakın nükleer enerji santralları bulunmaktadır. Sinop Nükleer Enerji Santralı Projesi ile ilgili ÇED süreci, ilgili mevzuatta öngörülen hususlara göre devam etmektedir. Dünyada tarımsal ürün ihracatında ilk dokuz sıradaki ülkelerin tamamında nükleer santral bulunmaktadır. Bu 9 ülkede dünyadaki nükleer reaktör yarısından fazla toplam 245 nükleer reaktör bulunmaktadır. Nükleer santraller, emisyona neden olmadığından, tarım alanlarına veya bitki örtüsüne herhangi bir olumsuz etkileri söz konusu değildir. Dünyada pek çok ülkede nükleer santrallere yakın tarım alanları mevcuttur. Nükleer santrallerin radyolojik etkilerinin önlenmesi nükleer güvenliğin sağlanması ile doğrudan ilgilidir.”

 

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