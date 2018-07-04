Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Bakan danışmanıyım' diyerek dolandırıyordu

    'Bakan danışmanıyım' diyerek dolandırıyordu

    Hurşit TOPAL/DHA
    04.07.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kendisini 'İçişçileri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtıp, çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen F.Ş. (50) gözaltına alındı.

    Kendisini 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtan F.Ş., Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi ve çevresinde bağlantı kurduğu kişilerden 'iş bulma' ve 'sorun çözme' vaatleri ile toplam 20 bin lira sızdırdı. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.Ş., Kumla Jandarma Karakolu'na teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: bakan danışmanıyım , Dolandırıcı , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri