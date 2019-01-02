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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: AA
02.01.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: "Şımarık çocuğunuza sahip çıkın"

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: "Şımarık çocuğunuza sahip çıkın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinerek, "Yunanistan'a bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar, 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen "Çarşamba Konferansları"nda konuştu. Türk dış politikasını yürütürken İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün sahada terörle mücadele ederken, sınırımızın ötesinde harekatları yürütürken masada da kazanımlarımızı kaybetmemek için yine birlikte çalışıyoruz. Artık Türkiye sahada değil, masada da güçlüdür" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana uyarı: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın

Dünyanın bir geçiş döneminde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bir taraftan tek merkezli politika izlemeye çalışan başta ABD gibi bazı ülkelerin olduğunu, diğer taraftan da çok taraflılığı savunan ülkeler olduğunu söyledi. Girişimci olmak demenin dünyanın her yerinde var olmak demek olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Zamanında ihmal ettiğimiz kıtalarda olmazsak, yarın oralara gitmek için geç kalmış sayılabiliriz. Fırsatları da yakalamamış oluruz. Geçmişte sömürgeci anlayışla oralarda olan ülkelerin bugün bizim dış politikamızı sorgulamasına da müsaade etmeden dünyanın her yerinden olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana uyarı: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın

Türkiye'nin dış politikasının gerçek anlamda başarılı olması için Türkiye'nin dünyanın her yerinde olması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada misyon sayısı bakımından 242 misyon ile beşinci sıraya çıktığını söyledi. Çavuşoğlu, hedeflerinin daha da yükseklere çıkmak olduğunu, bu kapsamda da yıl sonu itibariyle misyon sayısını 267'ye çıkaracaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, dış politikalarda hukuki zeminin önemine dikkat çekerek, "Bu nedenle bazı ülkelerle sorun yaşayabilirsiniz. ABD ile YPG'ye verdiği destekten dolayı yaşıyoruz, FETÖ'yü iade etmediği için yaşıyoruz. Brunson gibi hukuki veya konsolosluk meselelerini onlar çok büyütüyorlar. Şimdi onların büyüttüğü meseleye bakın. Bir şahıs işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmış ve hüküm giymiş, hüküm giydikten sonra hapisten çıkmış. Bunu ne kadar büyütüyorlar. Türkiye için YPG'ye verdiği silah desteği ve diğer destekler hayati bir konu. Bir ülkenin sınır güvenliği sadece bekası ile ilgili bir konu. Hangisi daha önemli? Ama işte 'ben büyük ülkeyim bir kişi için fırtınalar kopartırım' anlayışının Türkiye'de artık yer bulmadığını en güçlü ülkelerde öğrenmeye başladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana uyarı: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın

"ŞIMARIK ÇOCUĞUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ege etrafında ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı da hep birlikte savunmaya devam etmemiz lazım. Bugün Ege'de oldubittilere izin vermiyoruz. Hem Meclisimizin kararını hatırlıyoruz hem de Sahil Güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok. Size bir şey getirmez. Hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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