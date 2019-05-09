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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: ABD kendine güveniyorsa 'evet' demesi gerekiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Reform Eylem Grubu' toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında "S-400 konusunda bizim tarafımızdan erteleneceği ya da iptal edileceği açıklaması yapılmadı. Çalışma grubu konusunda ABD ile görüşmelerimiz oldu. Eğer ABD bu konuda kendine güveniyorsa, iddialarında eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Başta AP olmak üzere AB kurumlarının da yeniden şekillenme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu şekillenmenin AB'nin kendisine ve bizlere yansımasını da değerlendiriyoruz.

Yeni AB kurumlarının; ülkemizde katılım sürecini teknik bir zeminde yürütmesini bekliyoruz. Bizim AB'den beklentimiz basit. Diğer aday ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz.

Son günlerde bu tür beyanatlar arttı. Gerekli cevapları verdik. AB'nin de şunu çok iyi anlaması lazım. Güçlü Avrupa'nın yolu güçlü Türkiye'den geçiyor.

SORU: Vize serbestisi konusundan bahsettiniz. 6 kriterle ilgili son durum nedir? Kriterler tamamlandıktan sonra vize serbestisini sağlayacağına inanıyor musunuz?

Bu soruyu niye sordunuz? Elbette AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere yönelik aldığı kararlar, hatta bazı anlaşmalara zamanında uymadığı için güvenilirliği sarsılmıştır. Vize serbestisi AB için de önemlidir. 6 kriterin yerine getirilmesi için çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklardan arkadaşımız da var. 6 kriter üzerinde AB ile de müzakerelerimizi yürütüyoruz. Bu müzakereler sürecinde, her bir kriter içinde yakınlaşmaların olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içindeki bir çok konu bakımından esasen yakınlaşmamız var. Ama bazı kriterler üzerinde halen çalışıyoruz. Farklı anladığımız kelimeler ya da cümleler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz.

S-400'LERDE SON DURUM...

S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması ve ertelenmesi yönünde ABD'den talepler geldi, geliyor. Burada S400 konusunda özellikle ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine vereceği zararlar konusunda. Biz de buna katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta buna da NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açıkça söyledik.

Türkiye attığı adımlarda gayet şeffaf şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz. Ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubunu oluşturalım, onlar raporlarını bizimle paylaşsınlar.

‘ABD KENDİNE GÜVENİYORSA ‘EVET’ DEMESİ GEREKİR’

Eğer ABD bu konuda kendine güveniyorsa, iddialarında eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor.

Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu ABD'yle... Ve önümüzdeki süreçte karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz.

Cumartesi günü Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de değerlendireceğiz.

 

 

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