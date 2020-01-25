Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:31,
Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e Yunanca teşekkür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yardım talebine Twitter hesabından yaptığı hem Türkçe hem de Yunanca açıklamayla teşekkür etti
Çavuşoğlu paylaşımında, "Depremden hemen sonra arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten komşumuz #Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Dendias’a gösterdiği dayanışma için içten teşekkür ediyorum" dedi.
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