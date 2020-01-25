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Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:31,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e Yunanca teşekkür

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e Yunanca teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yardım talebine Twitter hesabından yaptığı hem Türkçe hem de Yunanca açıklamayla teşekkür etti

Çavuşoğlu paylaşımında, "Depremden hemen sonra arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten komşumuz #Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Dendias’a gösterdiği dayanışma için içten teşekkür ediyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten geçmiş olsun mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı
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