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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar: Görmezden geliyorlar

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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar: Görmezden geliyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Bizim anlatmaya çalıştığımızı terör örgütü açık bir şekilde ortaya koydu. Yani bu bölgeden sürekli tacizler geldiğini söylüyorduk. Müttefiklerimize bunu anlattık maalesef görmezden geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bizim anlatmaya çalıştığımızı terör örgütü açık bir şekilde ortaya koydu. Yani bu bölgeden sürekli tacizler geldiğini söylüyorduk. Müttefiklerimize bunu anlattık maalesef görmezden geliyorlar.

- Hangi uluslararası basın Diyarbakır Anneleri'ni görmeye gitti. Hangi kürtlerin haklarını savunanlar gidip Diyarbakır'da onları dinledi. Ama Suriye'de harekat başlayınca Hristiyanlara da saldırdılar. Onların kastı Türkler burada Hristiyanlara saldırdı diyerek batıdan destek alacaklardı. Ama öyle olmadı. Bugüne kadar bizim nasihatlarımızı dinlemeyenler bu örgütün kapasitesini görsünler.

- Operasyonun amacı teröristleri bu bölgeden çıkartmak. Akçakale'ye Nusaybin'e gelen roketlerin menzili aşağı yukarı 30 km kadar. Biz 30 km aşağısına indiğimiz zaman bu tehdit ortadan kalkıyor. Türkiye 30 km'nin altına geçmeyi planlamıyor. Sadece birkaç yerde 1 km içeri girilebilir o da birkaç köyün sınırından kaynaklı olabilir.

- Sadece 120 km bir genişlikte değil tamamında güvenli bölgeye haline getirilmesi gerekir. Bunu da zamanla yapacağız.

- Harekat için takvimlendirme doğru değil. Bir an önce bölgede istikrar sağlanmalı. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur.

- Telefon görüşmesinde zaten kararımızı vermiştik. Cumhurbaşkanımız telefonda Trump'a bizzat kendi söylemek istemiştir.

- Süreci mutabakatla yapmayı istemiştik.

- Süreci mutabakatla yapmayı istemiştik. Ortak bir harekat merkezinin oluşturulması gibi bazı adımlar atıldı fakat bu yetmez devamı gelmesi lazım ve arkasından da sahada edindiğimiz bilgilerle öğrendik. Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik ama sonunda kendimiz adım attık. Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim. YPG DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor. Cumhurbaşkanı DEAŞ'lılarla ilgili mesaj verdi.

Bakan Çavuşoğlundan kritik açıklamalar: Görmezden geliyorlar

- PKK'lıların elinde tanksavar silahları, roketler, insansız hava araçları ve benzeri silahlar var. Askeri istihbaratımıza göre, PKK'lıların ağır silahları, gelişmiş silahları bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu ABD tarafından sağlandı. Daha 3 gün önce bile kamyonlar dolusu silah terör örgütüne verildi.

- Suriye'de siyasi bir çözüm olursa bunu konuşabiliriz ama rejim örneğin şu anda ülkenin kuzeydoğusunu kontrol edemiyor. O zaman rejim, bu Adana Mutabakatı'nı nasıl uygulayacak? Oradan Türkiye'ye gelen terör saldırılarını nasıl engelleyecek veya teröristleri imha edecek? Bunu yapamazlar.

- Şu andaki harekatımız aslında bu protokolden de kaynaklanan haklarımız temelinde yürütülüyor. Rejim, şu anda bu anlaşmayı yerine getiremiyor. Siyasi bir çözüm olursa Adana Mutabakatı tabii ki iki taraf tarafından da uygulanabilir.

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