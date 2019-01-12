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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
12.01.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: İşine gelince 'tamam' gelmeyince...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün (ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo) Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önce yaptığı açıklamalara karşı bugün yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz." dedi. Çavuşoğlu, “Terörle mücadele ediyorsun, işine gelince tamam işine gelmeyince ‘Türkler Kürtleri katlediyor’. Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne söylediysek bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince Kürtleri katlediyormuş. O zaman Afganistan’da Irak’ta, Libya’da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları Iraklılara Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka” dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünden Bugüne AK Parti Antalya Vefa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm mazlumların umudu olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iktidara geldiklerinde dünyadaki 1,8 milyar ümmetin umudu olduklarını farkettiklerini, 100 yıldır "Türkler gelecek" diye bekleyen Evladı-ı Fatihan'ın umudu olduklarını gördüklerini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlundan flaş sözler: İşine gelince tamam gelmeyince...

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİSİ HALİNE GELDİK"

Türkiye'nin, yanıbaşındaki yangını söndürmek için bugün ortaya gerçek anlamda çözüm öneren, adım atan ve bölgenin istikrarı için en büyük katkı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün tüm bu özelliklerimizle dünyadaki en önemli aktörlerden birisi haline geldik. Suriye'de bir yangın var. Halep'ten bu yana ortaya koyduğumuz tavırlar ve tutumlar sayesinde, bu bölgede aktör olan herkesle birlikte ortaya koyduğumuz çalışmalar, hamlelerimiz sayesinde, İdlib muhtırası sayesinde bir taraftan sahada akan kanı, gözyaşını dindirdik diğer taraftan siyasi çözüm için anayasa komisyonu kurulması dahil ortaya büyük vizyonlar koyduk. Rusya, İran, Fransa, İngiltere, Amerika... Hiç farketmez. Bu konuda kim samimiyse herkesle çalışıyoruz. Herkesin tercih ettiği bir ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti çünkü adaleti savunuyor, Recep Tayyip Erdoğan barışı ve istikrarı savunuyor."

Bir yandan bölgede siyasi çözüme giderken diğer taraftan da kendisine tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı hem de göğüs göğüse mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda Fırat'ın doğusunda bize yönelik giderek artan tehdidi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır sayesinde ABD çekilme kararı aldı. Sahada güvenlik güçleri, diğer unsurlardan farklı sesler gelebilir ama Cumhurbaşkanımızın muhattabı da başkan Trump'dır. İki defa Cumhurbaşkanımıza 'çekileceğiz' dedi. Daha sonra da açıklamaları var. Bugün Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önce yaptığı açıklamalara karşı bugün yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) Bolton'un ve diğerlerinin İsrail'den veya oradan buradan hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik böyle eleştiriler gelmesini de kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz."

Bakan Çavuşoğlundan flaş sözler: İşine gelince tamam gelmeyince...

"SİZ GEÇMİŞTE DE KÜRTLERİ KULLANDINIZ"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele ediyorsun. İşine gelince 'tamam', işine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor.' Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince 'Kürtleri katlediyormuş.' O zaman Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları, Iraklıları, Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka. Biz ilkeli davranıyoruz ve kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlıyız. Bizim PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine DAEŞ'e karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı geçmişte gördüler. Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk. O zaman niye 'Türkler Kürtleri katlediyor.' demiyordunuz? Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz, silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Bir terör örgütüyle. Hani terörle mücadelede en önde ülkeydiniz. O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Biz kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz. Gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir taraftan Irak'ın yeniden inşası, istikrarı için çalışırken bir yandan Afganistan ve Pakistan'ı bir araya getirerek bölge istikrarı için çalıştığını, diğer yandan da Bosna ve Sırbistan'ı, Sırbistan ile Kosova'yı buluşturarak sorunların aşılması için çaba sarfettiğini dile getiren Çavuşoğlu, bunları yaparken dünyanın neresinde olursa olsun ülkenin çıkarlarını savunmak için de gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de büyük hizmetler yaptığını, yerelde ortaya koydukları projelerle de Antalya'yı dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan ilk 5 şehir arasında soktuklarını belirtti.

Yerel seçimlere değinen Çavuşoğlu, AK Parti belediyeciliğinin ne kadar önemli olduğunu kapı kapı dolaşıp anlatacaklarını dile getirdi.

Bu davanın yükünü kaldıramayanların, yoldan sapanların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'trenden inen bir daha bu trene binemez.' diyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bugün için de geçerlidir. Trenden inenlerle işimiz yok. Bu davayı zor zamanlarda taşımayamayanlarla yola devam edemeyiz. Geçmişte en ufak bir baskı ya da tehdit olduğu zamanlarda trenden inenleri, bu davayı terkedenlerin halini görüyorsunuz. Allah kimsenin yolunu saptırmasın. Bir kere saptı mı bir daha bulmak o kadar kolay değil."
Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik içinde çalışarak seçimleri kazanacaklarını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve partililer katıldı.

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