Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...
GeriGündem Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA - REUTERS
20.11.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Genel Sekreter ile Suriye meselesini de konuştuk. Kaşıkçı cinayetinin boyutlarını da konuştuk. Uluslararası bir soruşturma ya da herhangi bir yerinde inceleme ya da BM İnsan Hakları Komiseri neler yapabilir? Çünkü hem Birleşmiş Milletler'e hem de bizlere bu konuyla ilgili sorular da geliyor, talepler de geliyor ülkelerden, sivil toplum örgütlerinden. Bunları değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 kişilik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) listesini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a teslim ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

ABD tarafıyla özellikle FETÖ, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya desteği, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suriye konularını ağırlıklı olarak konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, yapıcı temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

ABD'YE 84 KİŞİLİK LİSTE

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

"TALİMATIN KİMDEN ALINDIĞI AÇIĞA ÇIKMALI"

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirterek, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülke Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istemiyor, biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk ve Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

"BU İNİSİYATİFİN TEKRAR CANLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Medeniyetler İttifakı'nın 14 yıl önce Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugün karşı karşıya kaldığımız sınamalara bakınca bu inisiyatifin tekrar canlandırılması gerektiğini düşündük İspanya ile beraber ve New York'taki forumda bu düşüncelerimizi tüm üyelerle ve dostlarımızla, biliyorsunuz grubun dostları var, 140'tan fazla ülkeler ve sivil toplum örgütleri ve şirketler var, paylaştık." dedi.

İspanya'da da bu konuda benzer bir kararlılık olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle Avrupa'da yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ve İslam düşmanlığı gibi hareketlerin ve aynı zamanda dünyanın pek çok yerinde görülen yabancı düşmanlığının Medeniyetler İttifakı'nı daha önemli hale getirdiğini anlattı.

"ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMA YA DA..."

New York temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Genel Sekreter ile Suriye meselesini de konuştuk. Kaşıkçı cinayetinin boyutlarını da konuştuk. Uluslararası bir soruşturma ya da herhangi bir yerinde inceleme ya da BM İnsan Hakları Komiseri neler yapabilir? Çünkü hem Birleşmiş Milletler'e hem de bizlere bu konuyla ilgili sorular da geliyor, talepler de geliyor ülkelerden, sivil toplum örgütlerinden. Bunları değerlendirme fırsatı bulduk."

Çavuşoğlu, aynı zamanda BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilciliğine yeni atanan eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danila Tur ve eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodríguez Zapatero ile görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Türk toplumu, Türk sivil toplum kuruluşları ve okul temsilcileriyle de bir araya geldiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda New York'ta inşaatı devam eden Türk Evi'ni ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Türk Evi'nin 13'üncü katına beton dökümüne başladığını ve mayıs ayı itibarıyla 35 katının tamamlanmış olacağını ifade etti.

WASHİNGTON'DA POMPEO VE BOLTON İLE GÖRÜŞTÜ

Washington temasları kapsamında önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha sonra ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmemizde tabii ilişkilerimizi nasıl daha ileri götürebiliriz, nasıl normalleştirebiliriz, beklentilerimiz ne, bunları konuştuk. Bunlardan iki tanesi FETÖ ve ABD'nin Suriye'de YPG ile iş birliğidir. Bu konudaki endişelerimizin yanında, neler yapılmasını gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

ABD'li mevkidaşı ile Münbiç yol haritasını da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yol haritası sadece Münbiç'le ilgili değil. Fırat'ın doğusu, Suriye'nin kuzeyiyle de ilgili olduğu için bir taraftan Münbiç yol haritasını uygularken diğer tarafta ne yapacağımızı konuşmaya başlamamız gerekir; bunları değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

84 KİŞİLİK FETÖ LİSTESİ ABD'DE

FETÖ konusunda Türkiye'nin beklentilerinin ABD tarafından bilindiğini dile getiren Çavuşoğlu, "En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump'la telefonla görüşürken ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini rica etmişti. Bu listeyi hem Bolton'a hem de Pompeo'ya vermiş olduk." dedi.

Söz konusu listede 84 kişinin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen süreçlerde mahkeme kararları ve deliller ortaya çıktıkça bu listeye ilave yapılacağı bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamasına dair bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Trump'ın açıklamalarındaki tam kastının anlaşılmadığını ve ABD Başkanı'nın şu anda verilmiş bir kararın söz konusu olmadığını ifade etmiş olabileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Telefonda ya da ikili görüşmelerde bu konuya ciddi olarak baktıklarını, bakacaklarını söylediler. Zaten Fetullah Gülen'in kendisi dahil iadesini istediğimiz tüm kişilerle ilgili listeyi de bu sebeple istedi." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, FETÖ konusunda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşıladığına değinen Çavuşoğlu, "Bu konuda her türlü iş birliğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Temaslarında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları da ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye verilen istisnalar önemli ancak bunun kalıcı olması ve kapsamının geniş olması önemli. Temmuz ayında biz bir mektup göndermiştik ABD'ye diğer bakanlarımızla ortak imzalayarak. Bu konuda beklentilerimizi ilettik." bilgisini paylaştı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ DE GÜNDEME GELDİ

Çavuşoğlu, Washington temasları kapsamında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini de konuştuklarını belirterek, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgileri de paylaştıklarını ifade etti.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma sürecinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz sonuna kadar kararlıyız. Bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Sorumluların da emri verenler dahil, talimatları verenler dahil açığa çıkması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının son açıklamalarında çelişkiler olduğunu vurguladı.

HALKBANK DAVASI

ABD'de New York Güney Bölge Mahkemesinde ve Hazine Bakanlığında Halkbank'a ilişkin devam eden süreçlerle ilgili avukatlarla görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda yapılması gereken işler ve atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Bolton ve Pompeo ile temaslarını "verimli görüşmeler" olarak niteledi.

Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklamalar: Uluslararası soruşturma ya da...

 

 

POMPEO'NUN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini savundu ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmesine rağmen Riyad’ın güçlü ortağı olmaya söz verdi. Türk Dışişleri Bakanı ile Washington'da gerçekleştirilen görüşme sonrasında konuşan Pompeo, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını daha da ileri götüren politikaları benimsemeye mecbur olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kritik görüşme sonrası flaş açıklamalar

Kahreden olay! Bu detay yürekleri burktu

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında kaldı

Ankara'da rehine krizi!