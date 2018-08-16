Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a jet yanıt

10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuşan Çavuşoğlu, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı.' şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." yanıtını verdi.

Türkiye'nin ABD'ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye saldıran kişileri desteklemediğine ve terör örgütüne silah vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" dedi.

"BİZ BİR KOVBOY FİLMİ OYNAMIYORUZ"

ABD'li muhataplarına defalarca yaptırım ve baskının Türkiye'ye işlemeyeceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, dostane ve hukuk çerçevesinde çözüm yaklaşımı olması halinde gerginliğe de gerek olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

Çavuşoğlu, ABD'nin şu anki politikalarının öngörülemediğini, bu politikaları Avrupa'nın da desteklemediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Biz, hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemeyiz. ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil." ifadelerini kullandı.

"AŞKLA DAHA ÇOK"

Çavuşoğlu, dış politikada girişimci ve insani ruh ile daha etkin olacaklarını ve bunun için aşkla daha çok çalışacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, konferans süresince hem bakanlık içinde hem de farklı bakanlıklarla birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, ekonomi ve savunma sanayisi konularını ön plana çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin gündeminin yoğun, karşı karşıya kalınan sınamaların ortada olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle daha fazla çalışmak gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ayrıca terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

"KARŞILIKLI VİZESİZ, SEYAHAT ETSİNLER"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile vize serbestisinin kapsamına ilişkin soruyu yanıtlarken, servis ve resmi pasaportlara (yeşil), tır ve kamyon şoförleriyle bazı iş adamlarına yönelik vizelerin kaldırılması noktasında ilk etapta çalışma grubu toplantısının yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ilk etapta iş adamlarına vizenin kalkacağını belirterek, "Rusya bizim beklentimizi biliyor, tamamen vizeyi kaldırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız karşılıklı olarak vizesiz, engelsiz seyahat etsinler." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının da Türkiye'ye seyahat etmesinden ve vizesiz gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Rus turistlerin ülkemize artarak gelmesi hem onlar hem bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"AB İLE İLİŞKİLERİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Çavuşoğlu, bir diğer soru üzerine Gymnich Toplantısı'na katılacağını ve burada tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Konuşmamız gereken konular var. Görüşlerimizi anlatma fırsatımız olacak. İkili görüşmelerimizi de gerçekleştireceğiz." dedi.

AB ile ilişkileri iyileştirmek için başka bir ülkeyle sorun yaşamayı beklememek gerektiğine işaret eden Çavuşoglu, "AB ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmek istiyoruz. Bunun için de bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB ile zaman zaman gerginlikler yaşandığını ancak Türkiye'nin hiçbir zaman tek taraflı "Avrupa düşmanlığı" yapmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu ailenin bir üyesi olduğunu ifade etti.

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