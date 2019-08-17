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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.08.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek

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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, kardeş Sudan ve Sudan halkına desteği artarak devam edecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için bulunduğu Sudan'ın başkenti Hartum'da basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu törene katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri Sudan'ın ve Sudan halkının barış ve huzurundan yana olduğunu vurguladı.

Sudan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed'a ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İç işlerine karışmadan bu süreçte bir an önce bir uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir geçiş yönetimi olacak. 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah barış ve huzur kalıcı olur. Kardeş Sudan'ın istikrarı bizim için de tüm Afrika için de önemli ama özellikle son derece olumsuz gelişmelerin de yaşandığı Afrika'nın batısı ve Orta Doğu bakımından da önemli. Bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında Türkiye'nin, kardeş Sudan ve Sudan halkına desteği artarak devam edecektir."

İKİLİ VE BÖLGESEL DİPLOMASİ

Çavuşoğlu, Sudan ziyaretinde ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığını belirterek, "Özellikle buraya yaptığımız yardımlar, TİKA'nın faaliyetleri, aynı şekilde TİGEM olsun, MTA olsun değişik sektörlerde yaptığımız yardımlar, eğitimle ilgili konular, terörle mücadelede iş birliğimiz gibi ikili konuları, Libya gibi bölgesel konuları da değerlendirdik." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenen Finlandiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs konusu gibi gündem maddelerini de ele aldıklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında görüştüğü Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, Debi ile de ikili ve bölgesel konuları görüştüklerini ifade etti.

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