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AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz

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Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Türk'ün yaralandığı Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de Türk inşaat şirketi çalışanlarının yaralandığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bu olayın terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Somali halkının her zaman yanında olacaklarının altını çizerek "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6'sı Türk vatandaşı, 15 kişi yaralanmıştı.

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