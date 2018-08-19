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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
19.08.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Öyle görünüyor ki ABD sorunları çözmek istemiyor…

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Münbiç'in ardından diğer bölgelere işletilecekti. Vardığımız mutabakat budur. Takvimde gecikmeler olsa da aksamadan süreç ilerliyor. Şimdi ortak devriyeye geçiliyor.

F-35 konusunda biliyorsunuz, yönetim 90 gün içinde rapor yazacak ve bu süreçte teslim olmayacak. Zaten ilk uçaklar teslim edildi. Ama bunların kendi iç prosedürü. F-35 konusunda zaten bir ortağıyız. Türkiye'de de üretim yapılıyor. "Ben istedim olmadı, Türkiye çıksın" gibi bir tarafın vazgeçeceği bir süreç değildir. Herkesin ortak olduğu bir proje, bu da devam edecek.

Varolan sorunların çözülmesi konusunda biz diplomasiyi işlettik. Sorunların çözümü konusunda önerilerde de bulunduk. Varolabilir sorun yaşanabilir, yarın yine yaşanabilir. Ama sorunun çözülmesi konusunda çaba sarf edeceksiniz, birlikte, karşılıklı, beraber hangi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulur.

Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık, yol haritaları gitti geldi. Bu toplantılar yapıldı ama bu toplantılardan hemen sonra veya sonunda, önünde, ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili geliyor, bir dayatma anlayışı var. Onlara diyoruz ki, bu yaklaşımla bir yere varamayız.

ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ ABD SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEMİYOR

Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil.

Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor.

Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı.

BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI

Beşiktaş Partizan ile elemelere çıkacak. İlk maç Belgrad’da ikinci maç İstanbul’da olacak. “İyi olan kazansın” deriz ya Beşiktaşımızın kazanmasını isteriz. Yine kendisi tabi Partizan’ı tutacaktır. Ben ilerde Beşiktaş zaferini güzel hatıralarla ansın diye Beşiktaş forması vermek istiyorum kendisine.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TÜRKİYE’YE DESTEK MESAJI

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic  "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.

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