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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.07.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı gezerek memleketini anlattığı bir videoyu sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan, "Doğup büyüdüğüm yaylamız Söbüçimen" başlıklı videosunda, memleketine dair çocukluk hatıralarını paylaştı, yaylanın bugünkü halini aktardı.

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağı eteğinde bulunan Söbüçimen Yaylası'nı gezdiği videoda Çavuşoğlu, çocukluğunda deve ve atlarla üç gece dört günlük yolculukla geldikleri yaylaya bugün araçla ulaşılabildiğini belirterek, ailesinin yayla geleneğini hala sürdürdüğünü ifade etti.

Yaylanın ova kısmını, kuzuları, dağlardan süzülen kar sularını, yayladaki aromatik bitkileri ve dağların eteğini gösterdiği videoda Çavuşoğlu, kendi kızının da çocukluğundan itibaren yaz aylarını burada geçirdiğini ve gelecek nesillerin de bu kültürü yaşatmasını arzu ettiklerini kaydetti.

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