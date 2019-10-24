Bakan Çavuşoğlu: Dengeler değişti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı sürecinde beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya vardığını belirterek, bu mutabakatların Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından öneminin diplomasi ve siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin şunları söyledi:
ULUSAL GÜVENLİK ÖNEMLİ
“Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada bir anlaşmaya varmıştır. Mutabakat sağlamıştır. Bu mutabakat bizim ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir ama diplomasi ve siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. Büyük bir oyunu bozduğumuz, orada kurulacak bir terör devletini engellediğimiz için bu tepkiler şiddetli gelmeye başladı. Buna da en çok İsrail ve Fransa gibi ülkeler bozuldu. Harekâtın meşruiyeti kabul edilmiştir. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. ABD, ‘YPG’lileri tamamen çektik’ diye yazılı bir şekilde de bildirdiler.
YPG çekildikten sonra kontrol Türkiye’nin bulunduğu bölgede yerel halkla oluşturulacak. Buralarda şimdi Rusya olacak. Buralarda rejim sınır muhafızları da var. Buralarda her halkın katılımıyla yerel yönetimler oluşacak. Fırat Kalkanı harekâtı, Zeytin Dalı harekâtı ve en son Barış Pınarı harekâtımızla artık dengeler tamamen değişti. Bu, sahada ve masada güçlü olmanın neticesidir.
‘ÜLTİMATOM VERECEĞİZ’ DEDİ
Putin, ‘Biz YPG/PKK’ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız’ dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, ‘YPG/PKK’nın sınırdan çekilmemesi halinde Türk ordusunun üzerlerinden geçeceği’ açıklaması da memnuniyet verici. ABD, gördüğümüz kadarıyla bu bölgelerin tamamından çekiliyor. Ama güney bölgesine ya da Irak’ın batısına geçecekleri görülüyor. İsrail bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülkedir.” ◊ ANKARA
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