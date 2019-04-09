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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

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Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada,"Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili olarak, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Amerika önce tek taraflı bir kararla İran'a yaptırım kararı aldı. Tüm dünyaya baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu anlaşılabilir bir durum değildir.

- Suriye'deki terör örgütlerini değerlendirdik. Uzlaş olmadı. Devrim Muhafızları terör örgütlerine eklenmeye çalışılmıştı. Amerika karşı çıkmıştı. Kendisiyle çelişiyor.

- Biz Suriye'de Devrim Muhafızları'nın yaptıklarını desteklemiyoruz. Karşı da çıktık. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan etmeyi gerektirmez. Uluslararası hukukun dışına çıkarsanız bunun nerede duracağı belli olmaz. Biz tutumları ve endişelerimizi ABD'li muhattaplarımıza iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz.

- Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar.

- Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir.

Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin açıklamalarından satır başları;

- Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"

- (Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız

 

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