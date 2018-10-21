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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,(DHA)
21.10.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız

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Bakan Çavuşoğlu: Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız” dedi.

Kemer Country Golf Kulübü’nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Cavit Yıldız ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir karşı karşıya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile Özdemir ikilisi Demirören ile Yıldız’a karşı mücadele etti. Eşit skorla son bulan oyunun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Sabah biraz yağmurluydu. Ama bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük karı arkadaşlarla yürümek oldu.

Bakan Çavuşoğlu: Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Gelecek hafta Antalya’da THY Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose’un da aralarından yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynamıştım.

Kış boyunca Antalya’da da golf sporumuzun Antalya’nın Türkiye’nin tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız” dedi.

”8 SENE DE İYİ BİR NOKTAYA GELDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM”

8 senedir golf oynadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ”2010’da Antalya’da başladım. Son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Önceden futbol oynuyordum. Severek oynuyordum. 8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören

”DOSTLUK KAZANDI”

Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım Demirören ve Cavit Yıldız’dan oluşan takımla bugün berabere kaldıklarını dile getirerek, ”İlk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Sonra Double Or Nothing oynadık. Onu da Yıldırım Başkan’ın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu” şeklinde konuştu.

 

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