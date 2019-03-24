Bakan Çavuşoğlu: Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz götürüyoruz

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Akseki ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda vatandaşlara seslendi.

Bakanlık görevinin yoğunluğundan Akseki'ye çok fazla gelemediğini belirten Çavuşoğlu, işlerinin sorun çözmek, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak ve mazlumları yalnız bırakmamak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla daha da güçlendiklerini, zorluklarla daha kolay mücadele eder hale geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, terörle mücadele güçlerinin arttığını, önlerindeki hedefleri de büyüttüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türk milletini hedeflere ulaştırmak için çok çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O yüzden Cumhurbaşkanımız, 'Cumhur ittifakı pazara kadar değil, mezara kadar sürecek' diyor. O yüzden Devlet Bahçeli 'Millet aklı' diyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için önemlidir' diyor, Evet, zorluklar var, geleceğimizi düşünmemiz lazım. Tehditler var, terör var, etrafımız ateş çemberi. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, kıskananlar var. Artık başkalarının söylediklerini sorgulamadan kabul eden bir Türkiye yok. Haklının yanında, adaleti savunuyor, mazlumun sesi oluyor. Yanlışa 'yanlış' diyor, dik duruyor. Bunlardan dolayı rahatsız olanlar var. Eski Türkiye alışkanlıklarından kurtulamayanlar var. Tepeden bakma alışkanlığından kopamayanlar var. Esasen büyümemizin kimseye bir zararı yok ancak Türkiye'ye düşmanlık yapanların zararına olur. Teröristlerin zararına olur. Türkiye'ye karşı hain planların içinde olanların zararına olur. Mazlumların faydasına olur. Kutsal davalarımız için önemli, milli davalarımız için önemli, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydasına. Soydaşlarımız çok memnun, akraba topluluklarımız gurur duyuyor. Kudüs'e, Filistin'e, Myanmar'a sahip çıkıyoruz. Somali'ye sahip çıkıyoruz. Çok büyük sorumluluklarımız var. O yüzden çok çalışmamız lazım. O yüzden Cumhur İttifakı'nı kurduk. Hain darbe girişiminden sonra Yenikapı ruhuyla başlayan bu yolculuk, şimdi Cumhur İttifakı ile daha kurumsal, daha güçlü bir şekilde devam ediyor."



"PKK İLE İTTİFAK KURDULAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla İstanbul'da bugün gerçekleştirilen Yenikapı mitinginde katılımcı sayısında rekor kırıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Maşallah ne coşku var. Artık meydanlara sığmıyoruz." diye konuştu.

Kendilerine karşı diğer partilerin de "zillet ittifakını" kurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kimlerle ittifak kurdular? FETÖ'yle ittifak kurdular, PKK ile ittifak kurdular. Neden kurmak zorunda kaldınız? Bu soruya cevapları yok. İzah edin neden PKK ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? " ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "zillet ittfakının" Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara belediye meclis üyesi adaylarının içerisinde HDP'nin ve PKK'nın belirlediği kişilerin olduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"PKK, artık adamlarını Antalya'nın içine kadar soktu. İstinasız o listelerdekilerin hepsini PKK belirledi. HDP listesini PKK belirlemiyor mu zaten? Çünkü artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapamayacaklarını anladılar. Belediye başkanları, kaynakları PKK'ya göndermeye başlayınca devlet yasal statüde gereğini yaptı. Onları görevden aldı. Oralarda artık kayyum var. Oralardan artık PKK'ya, dağlara ve Kandil'e para gidemiyor. Şimdiyse seçilirlerse amaçları bu, Antalya'dan, İzmir'den, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, o yerleştirdikleri terör uzantıları aracılığıyla kaynak aktarmaya çalışıyorlar. O yüzden Sezai Temelli bunları tehdit ediyor. O yüzden 'Bizim oylarımızla seçildiğinizi unutmayacaksınız, unutamazsınız ve bizden izinsiz adım atamazsınız, siyaset ve belediyecilik yapamazsınız' diyor. Bu ne demek? 'Ben ne istersem onu yapacaksın' demek. Buna cevap verebilirler mi? Neden cevap vermekten korkuyorsunuz? İşte bu nedenle 'zillet ittifakı' diyoruz. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?"



"BUNLARA ŞEHİRLER, ÜLKE TESLİM EDİLMEZ"



CHP'nin zihniyetinin hala tek partili dönemden kalma olduğunu, "Nasıl olsa bize oy vermek zorundalar, hizmete ne gerek var" anlayışında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 31 Mart'ta İzmir dahil her yerde akıllanacaklarını savundu.

Çavuşoğlu, CHP'lilerin de CHP yönetiminden artık bıktığını öne sürerek, "Biz Atatürkçüyüz' diye kandırıyorlar. Siz Atatürk düşmanısınız. Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz götürüyoruz. Siz Atatürk'ten geçinen asalaksınız. Türkiye'yi, şehirlerimizi muasır medeniyetler seviyesine biz çıkartıyoruz. Sen ne yaptın? İşte İzmir, lağım suları körfeze akıyor. Bodrum'da lağım denize akıyor. Kuşadası'nda çeşmeden tuzlu su akıyor, 1994 öncesi, Reis gelmeden önceki İstanbul'u hatırlatıyor. Bunların zihniyeti bu. O yüzden bunlara şehirler, ülke teslim edilmez." diye konuştu.

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