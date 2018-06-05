Bakan Çavuşoğlu açacak

Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının, Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı. 2016 yılında Aksu ilçesinde açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı.



İçerisinde hem eğitim olarak hem de sosyal faaliyetler için yeni bir konsept hazırlanan uçağın açılışının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılacağı öğrenildi. Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Aksu Uçak Lisesi Müdürü Haldun Çevik, “Antalya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde Hayallerimiz gerçek oldu. Yakın zamanda sayın Bakanımız Uçağımızın açılışını Perşembe günü yapacak inşallah. Teşekkürler Sayın Bakanım Hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için” ifadelerini kullandı.