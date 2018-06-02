Son dakika.. Bakan Canikli’den Korgeneral Temel açıklaması

Bakan Canikli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Muharrem İnce, Afrin Operasyonu’nun Kahraman Komutanlarından İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş.

Sayın İnce, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı'nı alkışlıyor, hatırlatırım...

Ayrıca Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin’de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır.

Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir.”

İNCE’NİN SÖZLERİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ



CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Korgeneral Temel ile ilgili sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan açıklamasında "Kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya’dadır, ben de gittiğimde bir iftar verildi. Malatya’da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor. Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın bir hukukumuz var. Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz. Bunun genel başkanı da “Aman ha Afrin’e girmeyin” diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz bir mi, girdi; başlarında da Metin Temel Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca bunun intikamını alıyorlar” şeklinde konuştu.



MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?



“Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun"

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