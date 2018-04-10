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    Bakan Canikli’den flaş Afrin açıklaması

    Reuters
    10.04.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den Afrin ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Canikli açıklamasında “Afrin'i tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz” dedi.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında gazetecilerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamalarını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

    “Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Afrin'i tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz.”

    Etiketler: seçilmiş hükümet , gündem
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