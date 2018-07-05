Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika.. Bakan Canikli böyle duyurdu: İhaleyi biz kazandık…

    Son dakika.. Bakan Canikli böyle duyurdu: İhaleyi biz kazandık…

    AA
    05.07.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Nurettin Canikli Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanmasını böyle duyurdu: 'Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu.'

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan dört korvetin ihalesinin sonuçlandığını ve ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıkladı.

    Temaslarda bulunak üzere gittiği Karadağ'da basın toplantısı düzenleyen Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan dört korvetin ihalesi sonuçlandı; ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi.

    Canikli, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu" değerlendirmesinde bulundu.

    Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ile Pakistanlı savunma sanayi şirketleri arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için iyi niyet anlaşması imzalanmış, nihai anlaşmanın geçen yıl Haziran'da imzalanacağı duyurulmuştu.

    Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor.

    Son dakika.. Bakan Canikli böyle duyurdu: İhaleyi biz kazandık…

    Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , ihale , korvet ihalesi , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri