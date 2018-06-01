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    Bakan Berat Albayrak'tan şehit ailesine ziyaret

    MARDİN (AA)
    01.06.2018 - 20:52 | Son Güncelleme:

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, terörle mücadeleye ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor." dedi.

    Mardin'de bulunan Bakan Albayrak, Atatürk Kültür Merkezinde "AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mardin Gençlik Buluşması Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

    Albayrak, daha sonra Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti, Mardin Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Gençlik Merkezinde incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

    ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

    Albayrak, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile 13 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Halit Toparlı'nın baba evini ziyaret etti.

    Burada şehidin babası Veysi, annesi Müzeyyen Toparlı ve akrabalarıyla görüşen Albayrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam
    edeceklerini vurguladı.

    Ziyarette duygulu anlar yaşayan şehidin babası Toparlı, devletin birliği ve bütünlüğü için her zaman dua ettiklerini belirterek, "Bir Halit şehit verdik, 10-15 Halit yetiştiriyoruz. Onlar da komando olacak." dedi.

    Bakan Albayrak da terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor." ifadesini kullandı. 

    Etiketler: berat albayrak , terör , gündem
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