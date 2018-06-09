Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakan Berat Albayrak'tan Demirören Ailesine taziye ziyareti

    Bakan Berat Albayrak'tan Demirören Ailesine taziye ziyareti

    Hürriyet Haber
    09.06.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak taziye ziyaretinde bulundu. Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan taziye ziyaretinde bulundu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle saatlerinde ağabeyi Serhat Albayrak ile geldi. Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak buradan ayrıldı.

    Bakan Berat Albayraktan Demirören Ailesine taziye ziyareti

    EFKAN ALA  TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ

    Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala da yer aldı.

    Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala "Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi. Ala'yı  Demirören Medya  Grubu Başkanı  Mehmet Soysal uğurladı.

    Bakan Berat Albayraktan Demirören Ailesine taziye ziyareti

    İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi. Mustafa Çalışkan ve eşini Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören oktay, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal uğurladı.

    Bakan Berat Albayraktan Demirören Ailesine taziye ziyareti

    Berat Albayrak,Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu
    daha fazla video için
    Efkan Ala taziyeye geldi…Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ziyarete gelenler arasında AK Parti Milletvekili Efkan Ala vardı.
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri