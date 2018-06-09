Bakan Berat Albayrak'tan Demirören Ailesine taziye ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle saatlerinde ağabeyi Serhat Albayrak ile geldi. Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak buradan ayrıldı.





EFKAN ALA TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala da yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala "Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi. Ala'yı Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal uğurladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi. Mustafa Çalışkan ve eşini Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören oktay, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal uğurladı.







