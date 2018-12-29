Bakan Albayrak'tan Yıldırım'a: İstanbul'a yakışan aday
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajında, Binali Yıldırım için "İstanbul'a yakışan aday" yorumu yaptı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmen aday olduğunun açıklanması AK Parti'de memnuniyetle karşılandı.
BAKAN ALBAYRAK: MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yayınladığı Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'a yakışan aday, Türkiye'nin tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarımıza 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyorum."
İstanbul’a yakışan aday, Türkiye’nin yakın tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarımıza 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyorum. pic.twitter.com/dd1bsftjBg— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Aralık 2018
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