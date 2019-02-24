Bakan Albayrak'tan Şentop'a tebrik mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden 29. TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "TBMM 29. Başkanı seçilen Sayın Mustafa Şentop’u tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi.
TBMM 29. Başkanı seçilen Sayın Mustafa Şentop’u tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 24 Şubat 2019
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