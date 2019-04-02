Bakan Albayrak'tan Kandil mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
İşte Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı o mesaj...
"Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim."
Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim. pic.twitter.com/G3KKK50Rh4— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 2 Nisan 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle