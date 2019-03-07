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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
07.03.2019 - 00:32, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'a Kocaeli'de yoğun ilgi

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Bakan Albayrak'a Kocaeli'de yoğun ilgi

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı gelen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı, binayı gezdi ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Bakan Albayraka Kocaelide yoğun ilgi

Albayrak, yaşlı bir adamla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Bakan Albayrak, daha sonra esnaf lokantasında yemek yedi.


Albayrak'a ziyaretlerinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Albayraka Kocaelide yoğun ilgi


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti.  Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.

Bir köfteciye giren Bakan Albayrak burada yemek yedikten sonra ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.

Bakan Albayraka Kocaelide yoğun ilgi

"MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kocaeli'nde 'Adım Adım Ekonomi' programına katıldı. Programın ardından Bakan Albayrak esnaf ziyaretinde bulundu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Kocaelili esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.


Bakan Albayraktan çarpıcı sözler: Ortada bir numara var
Bakan Albayrak'tan çarpıcı sözler: Ortada bir numara var

 

 

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