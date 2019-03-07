Bakan Albayrak'a Kocaeli'de yoğun ilgi
Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı gelen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı, binayı gezdi ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.
Ardından Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Albayrak, yaşlı bir adamla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Bakan Albayrak, daha sonra esnaf lokantasında yemek yedi.
Sanayi şehrimiz Kocaeli’de, sağlıklı ve mükellef dostu vergi süreçleri için özveri ile çalışan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Vergi süreçlerinde vatandaş memnuniyetini en ileri seviyeye çıkaracağız. pic.twitter.com/EeOgP1V5jh— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 Mart 2019
Albayrak'a ziyaretlerinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.
Bir köfteciye giren Bakan Albayrak burada yemek yedikten sonra ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.
"MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kocaeli'nde 'Adım Adım Ekonomi' programına katıldı. Programın ardından Bakan Albayrak esnaf ziyaretinde bulundu.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:
Kocaelili esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Kocaelili esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/XLFudg5mu9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 Mart 2019
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