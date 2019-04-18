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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak ve Christian Berger Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

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Bakan Albayrak ve Christian Berger Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı.

 Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda, "gönülden hissettiği" bir programda yer aldığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Bugün Ankara'da olsak da kapıdan içeri girdiğimizde gerek insan olarak sahip olunan o enerjiye muhatap olmak gerek etraftaki resimler, stantlardaki Trabzon'u ve şehrin kültürünü yansıtmak için ortaya konulan değerlerle hakikaten bugün burası bize Trabzon olmuş." dedi.

Bakan Albayrak ve Christian Berger Trabzon Günleri etkinliğine katıldı


Trabzon Günleri'ni düzenleyenlere teşekkür eden Albayrak, "Etkinlik, ilklerin şehri olan Trabzon'un Türkiye'nin diğer illerine öncülük etmesi hasebiyle önemli." diye konuştu.

Diğer illerin de kültür ve değerlerini anlatmak için benzer faaliyetler yapmaya başladıklarını dile getiren Albayrak, ülkenin dört bir yanında benzeri etkinliklerle Trabzon'un sıcaklığının, samimiyetinin, maddi, manevi, kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Albayrak, tüm Ankaralıları, "Trabzon'u yaşamaları, anlamaları ve güzelliklerinden faydalanmaları" için 4 gün sürecek etkinliğe davet etti.

Bakan Albayrak ve Christian Berger Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

"KÜLTÜRÜMÜZLE GURUR DUYUYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da programda bulunmaktan mutlu olduğunu, Trabzon'un kültürü, gelenek görenekleri, müzikleri ve damak tadıyla gurur duyduklarını söyledi. Varank, "Bunlar bizi biz yapan, kişiliğimizi oluşturan değerler. Tıpkı Türkiye'deki diğer şehirlerin kültürlerinde olduğu gibi biz de kültürümüzle gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Varank, Trabzon kültürünü Türkiye'nin her tarafına tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti.

14. Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger, Ankara Valisi Vasip Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok milletvekili ve ziyaretçiler katıldı.

Bakan Albayrak ve Christian Berger Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

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