Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

Albayrak, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "Roman Komisyonu"nun iftarına katıldı.

Selami Ali Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Albayrak sorunlarını dinledi ve birlikte iftar yaptı.

Konuşmasında Romanların kendileri için önemine işaret eden Albayrak, "İlçe Başkanımız beni davet edince dedim ki 'Roman hemşehrilerimiz bizi çok ama çok sever, onların davetine icabet etmek gerek.' Bugün sizlere hem Cumhurbaşkanımızın selamını iletmek hem de onun adına dua istemek için geldim." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın, "24 Haziran seçimlerinde uzun adam, başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya var mısınız?" sorusuna Romanlardan güçlü "Evet." yanıtı geldi.

Albayrak, konuşmasında Roman vatandaşlardan tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek istedi.

Berat Albayrak'a yoğun sevgi gösterisinde bulunan Roman vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de "En büyük Roman Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.





BAKAN ALBAYRAK'A YOĞUN İLGİ



İftar sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ile Çengelköy'de esnaf ziyareti yapan Bakan Albayrak'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adım başı Çengelköylülerle selfie çekinip sohbet eden Albayrak, bazı esnafların çay ısrarını kırmadı.

Gezinti sırasında kadınlara beyaz ve pembe karanfil dağıtan Albayrak, kendisini takip eden kadın gazetecileri de es geçmedi.

Bakan Albayrak, Çengelköy Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet ederken, 23'üncü yaşını kutlayan Hafize Genç'in doğum günü pastasındaki mumları üflemesine eşlik ederek kendisine sağlıklı ve hayırlı bir ömür diledi.

Çengelköy Net Taksi Durağı'nda taksicilerle de bir araya gelen Albayrak, fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.