Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu: Beklentilerimizi aktardık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile görüştü. Bakan Albayrak, 'Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık' dedi.
Bakan Albayrak, 'Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık.' açıklamasında bulundu.
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