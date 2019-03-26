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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.03.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Sizden isteğimiz Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir

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Bakan Albayrak: Sizden isteğimiz Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir." dedi.

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.

Bakan Albayrak: Sizden isteğimiz Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir

Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle seçime gittiğimiz bir süreçte birilerinin 'Dolar 8 lira olacak, 15 lira olacak' diye söylediklerine şahit olduk mu? Telefonlarınıza bakın dolar kaç lira olmuş? İnşallah daha iyi olacak. Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Trabzonlular olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuzu cümle aleme ilan ediyorsunuz. Türkiye'nin birliğine sahip çıkıyorsunuz. Sizin duruşunuz sayesinde kurulan tüm tuzakları yerle bir ettik." ifadelerini kullandı.

"Trabzon demek vefa demektir." diyen Varank, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarından Binali Yıldırım'ın eserleri olan tünellerin, yolların Trabzon'da boylu boyuna uzandığını söyledi.

Bakan Albayrak: Sizden isteğimiz Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir

"PAZAR GÜNÜ MEMLEKETİMİZ BİR KARAR VERECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Pazar günü memleketimiz bir karar verecek. İnanıyorum ki pazar günü Türkiye, ülkemizin yarınlara güçlü adımlar atmasını temin edecek bir kararın altına imza atacaktır." şeklinde konuştu.

ABD'nin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna açıkça karşı çıktığını anlatan Soylu, bugün artık eski Türkiye olmadığını ve Afrin'e girildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin Millet ittifakı'nı oluşturan partilerin listelerine yerleştirildiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK'ya patlayıcı taşıyan bir adamın belediye listelerinde ne işi var? Uyuşturucu yetiştirenin, karakol bombalayanın belediye meclislerinde ne işi var? 13-14 yaşlarında kızları dağa getirip tecavüz ettirenlerin belediye meclislerinde ne işi var? 325 tane PKK'lı ve KCK'lı CHP, Saadet ve İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Bu, Türkiye için kabul edilmez bir durumdur."

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da "Trabzon varken Karadeniz uşağı varken bu ülke top atılsa yıkılmaz. Karadeniz'in denizi, dalgaları gibi düşmanı kapar, önüne süpürür atar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbulsuz Trabzon, Trabzonsuz İstanbul olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her neresine giderseniz bir Trabzonlu vardır. Bize her yer Trabzon. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sadece ilimize, ilçemize belediye başkanı seçmiyoruz. İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Nasıl bir İstanbul'da yaşayacağımızı dünyaya göstereceğiz. Atacağınız her oy İstanbul'u aydınlık yarınlara taşıyacak. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u dünya yıldızı bir şehir yapmaya hazır mısınız gençler? Sayın Cumhurbaşkanlığımızın çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarıp ayağa kaldırdığı İstanbul'a hizmet etmek hizmetlerin en güzelidir. Horon vuran uşaklar gibi çalışacağız. Yıldırım hızıyla hizmetleri ayağa getireceğiz. El birliği ile gönül birliği ile bu mübarek şehri dünyanın zirvesine birlikte taşıyacağız."

Salonda "Fırtına deyince Trabzon, lider deyince Erdoğan", "İstikrar istiyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" yazılı pankartları asıldı.

Etkinlikte Şarkıcı Ekin Uzunlar da bir konser verdi.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile çok sayıda Trabzonlu katıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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