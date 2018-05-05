Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakan Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu

    Bakan Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

    Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

    Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

    Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

    Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

    Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

    Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (05.05.2018)
    daha fazla video için

     

    Etiketler: istanbul gençlik festivali , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri